Zanka på vej mod exit

Mathias 'Zanka' Jørgensen er udlejet fra Fenerbahce til Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf frem til sommer, og længere bliver danskerens ophold i Tyskland ikke, skriver Kicker.

Den tidligere FC København-spiller er én af 17 spillere i Fortuna Düsseldorf, der har kontraktudløb efter denne sæson, og det står altså klart, at tyskerne ikke køber 'Zanka' fri af aftalen med Fenerbahce.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har fortsat to år tilbage af sin kontrakt med den tyrkiske klub, og den 30-årige midtstopper satser formentlig på at tilbringe yderligere en årrække i udlandet. Han vil dog meget gerne tilbage til FC København på et tidspunkt.

- Det vil være super fedt at slutte på den måde at komme tilbage til der, hvor det mere eller mindre startede. Det er også noget som nogle af os, der har spillet der på samme tid har talt om - at det kunne være fedt at slutte der, sagde 'Zanka' for et par uger siden i podcasten Hr. København på dontt.dk.

Mathias Zanka' Jørgensen har foreløbig spillet seks kampe og scoret et enkelt mål for Fortuna Düsseldorf, der er tredjesidst i Bundesligaen.