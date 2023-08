Zorniger tordner: - Hold din kæft!

Alexander Zorniger var rasende efter Greuther Fürths kamp mod Hallescher FC, fordi Julian Green blev udsat for racisme under kampen

Greuther Fürth vandt lørdag aften 1-0 over Hallescher FC i DFB Pokalen.

Fürth trænes af den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger, som på trods af sejren var rasende efter kampen.

Det havde han også god grund til. Julian Green blev nemlig udsat for racisme under kampen, og derfor havde Zorniger brug for at komme af med en besked efterfølgende.

- En af mine spillere, Julian Green, blev udsat for racisme på stadion, hvor han blev kaldt en abe.

- Jeg har været heldig nok at være i udlandet i et par år, og jeg ved, hvor vigtigt det er for et land at føle sig forenet.

- Hvis en eller anden føler, at de skal udsætte nogen for racisme, så kan DFB føre endnu en respekt-kampagne, men det handler om at vise karakter.

- Stadionet var relativt godt fyldt op. Alle hørte, hvad der blev sagt. Hvis nogen bliver udsat for racisme, så ville jeg bare sige: ‘Hold din kæft’.

- Jeg gider ikke leve i en verden, hvor der er nogle, der tror, at de er mere værd end andre, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

Den tidligere Brøndby-træner appellerede samtidig til, at man gør noget, hvis man fremover overhører nogle, der udsætter folk for lignende ting.

