Udelukker fodboldboss efter sexanklager

FIFA’s etiske komite har midlertidigt udelukket præsidenten for det haitianske fodboldforbund, mens han undersøges for hårde anklager om sexmisbrug af unge fodboldkvinder

FIFA’s etiske komite har valgt midlertidigt at udelukke præsidenten for det haitianske fodboldforbund, Yves Jean-Bart, som er under hårde anklager for at have misbrugt unge fodboldkvinder i sit hjemland, hedder det i en pressemeddelelse.

Jean-Bart, kendt under navnet ’Dadou’, er anklaget for en række tilfælde af sexmisbrug gennem de seneste fem år på det nationale træningscenter. Han nægter sig skyldig i alle anklagepunkter.

Den britiske avis The Guardian har talt med adskillige kilder på træningscenteret, misbrugte som pårørende til dem.

- Det er en dame, der arbejder der, som lægger pres på pigerne for at have sex med Dadou, fortæller en af dem.

På sin side hævder Jean-Bart, at der aldrig har været fremført klager mod hverken ham selv eller det øvrige personale på akademiet. Og han fremfører, at den slags misbrug praktisk taget vil være en fysisk umulighed, som centeret er indrettet.

I stedet mener han, at anklagerne er en del af ’en manøvre, der skal destabilisere fodboldforbundet, præsidenten og hans familie’.

Den udelukkede, haitianske fodboldboss blev konfronteret af vrede landsmænd på gaden. Foto: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/Ritzau Scanpix

Avisens lokale kilder fortæller, at en del spillere har været tvunget til at forlade centeret efter sexmisbruget, og en af dem skulle efterfølgende have en abort.

- En anden af vores bedste, unge spillere mistede sin uskyld til Dadou, da hun var 17 år i 2018 og måtte også have en abort. Det er så synd for de piger, der drømmer om at spille for deres land, men som – hvis de fortæller om forholdene – bliver fyret. De er gidsler, fortæller en kilde til The Guardian.

Jean-Bart forlader anklagerens kontor efter første afhøring. Foto: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/Ritzau Scanpix

En spiller har fortalt, at hun blev forsøgt voldtaget af en af Dadous venner, men slap væk, endnu en fortæller, hvor skræmt hun og de andre føler sig i forhold til præsidenten.

FIFA har foreløbig udelukket Jean-Bart i 90 dage, mens efterforskningen finder sted.

