Udsat for indbrud: Var hjemme med datteren

Den engelske fodboldlegende David Beckham udlevede lidt af et mareridt i starten af marts.

Superstjernen og hustruen, Victoria Beckham, befandt sig på husets førstesal, mens en tyv tiltvang sig adgang nedenunder og stjal flere genstande i familiens svinedyre villa i Holland Park i West London.

Det skriver flere medier, herunder Sky News.

Parret hyggede sig med datteren Harper på 10, mens gerningsmanden rumsterede rundt uden beboernes viden. Indbruddet blev faktisk kun opdaget, fordi sønnen Cruz kom sent hjem fra en bytur med vennerne.

Den 17-årige teenager undrede sig over, at gæsteværelset var hærget, og så lå der en masse glasskår på gulvet. Efterfølgende - da tyven var gået sin vej - inspicerede David Beckham huset sammen med Cruz, mens de ventede på ordensmagten.

Politiet bekræfter, at de rykkede ud til ejendommen i Holland Park omkring midnat 1. marts, og at selve tyveriet havde fundet sted et par timer forinden.

- Desværre blev familien offer for et professionelt tyveri af tyve, der er kender området. Heldigvis nåede de kun at berøve et soveværelse, før de stak af, fortæller en kilde til The Sun ifølge Sky News.

Vedkommende gør det også klart, at sikkerheden i Beckham-villaen ellers er rigtig god.

Ud over lidt dyre designergenstande blev intet af følelsesmæssig værdi stjålet.

David Beckham har for nylig været i Qatar forud for VM. Han er nemlig ambassadør for slutrunden. Foto: KARIM JAAFAR/Ritzau Scanpix

David Beckham blev gift med den tidligere Spice Girls-sangerinde i 1999, og de to har nu fire børn sammen.

I sin aktive karriere optrådte han blandt andet for Manchester United, Real Madrid, AC Milan og Paris Saint-Germain, og han nåede at repræsentere det engelske landshold 115 gange.

Sket flere gange

Det er ikke første gang, at tyve forholder sig iskolde, når de udser sig velhavende ofre.

I januar havde Manchester United-spilleren Victor Lindelöf ubudne gæster i hjemmet i Manchester. Selv var han ikke til stede, men det var hustruen Maja Lindelöf og deres to små børn.

Det samme gælder Paul Pogba, der også spiller i Manchester-klubben. Tidligere i marts blev hans villa røvet, mens hans børn sov.

