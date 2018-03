Udsat for raket-angreb: Dansk eks-stjerne oplevede selv græsk vanvid

- Vi havde en fantastisk tid dernede, men når jeg tænker tilbage, så var det nok meget godt, at jeg ikke var 19 år, da jeg tog derned.

Ordene kommer med et hørligt smil fra den tidligere Panathinaikos-spiller, Jan Michaelsen, der havde rundet de 30 år, da han tilbragte tre sæsoner i Athen i starten af årtusindet.

Også han ryster på hovedet over den aktuelle sag om den pistolbevæbnede PAOK-præsident, Ivan Savvidis, der løb på banen mod AEK Athen og nu er efterlyst. På den anden side kommer den ikke helt bag på ham.

- Grækerne er jo følelsesmennesker. De er ekstremt passionerede, forklarer han.

- Jeg oplevede tit, at spillerne var meget oprørte over et eller andet i forhold til noget i klubben eller medierne. De var så højt oppe, at jeg nogle gange måtte spørge, om vi mon skulle spille kampen på søndag. Men når jeg næste dag spurgte, sagde de bare, at det var ikke så slemt alligevel.

- Jeg har ikke oplevet pistoler, men i min tid var der da en klubpræsident i Panionios, der var mafiaboss og fik en lang straf.

- Vi er bare mere ordentlige herhjemme. Det er et mere ureguleret marked dernede, der tiltrækker typer med stort ego, som vil have anerkendelse i medierne og magt.

- De har altid været der, men det er måske nemmere at købe sig ind i dag, fordi Grækenland stadig er hårdt ramt økonomisk. Det er fodboldklubberne også.

Så sent som i maj var også ballade under et opgør mellem PAOK og Panathinaikos, da kampen blev afbrudt efter to røde kort og en øldåse kastet i hovedet på Panathinaikos' træner. (Video: AP/SNTV)

I Panathinaikos, der var familieejet, oplevede han, at der var forholdsvis godt styr på det meste. Men også her kunne hjemmebanen være en heksekedel.

- Der var stort tryk på dommere og udehold. Folk stod kun halvanden meter fra banen, og jeg har set Rivaldo blive overdænget med lightere, telefoner og mønter. Derfor var vi også meget stærke på hjemmebane, griner han.

Jan Michaelsen takker klubbens fans for deres opbakning, men han oplevede også deres vrede. Foto: Thomas Wilmann

Det gjorde han ikke, da han i sin første sæson skulle spille topkamp ude mod lokalrivalerne fra Olympiakos.

- Før kampen blev flere af vores spillere ramt af raketter. Vi måtte varme op inde i midtercirklen for at undgå at blive ramt, og deres kontrollører gjorde jo ingenting.

- Vi kunne slet ikke ramme hinanden det første kvarter og tabte 0-3. Deres præsident kaldte os for kyllinger bagefter, og dagen efter var vores egne fans så utilfredse, at de kom ud på anlægget og smadrede vores biler. Heldigvis var det Rene, der kørte den dag, griner han med adresse til klubkammeraten med efternavnet Henriksen.

- En fan blev knivdræbt, da vi en anden gang mødte Olympiakos, og så var der pause i ligaen, ligesom away-kortet blev suspenderet i et stykke tid. Vi spillede også på små steder med 3-5.000 tilskuere, hvor halvdelen var politifolk. Det viste sig nogle gange, at det var nødvendigt.

I dag er der for mange pengefolk uden fodboldforstand, der køber sig ind i klubberne, og det er til fare for sportens værdier, mener Jan Michaelsen, der her spiller UEFA Cup for Panathinaikos. Foto: AP

Alligevel elskede Jan Michaelsen sine år i græsk fodbold, hvor han hentede mange store oplevelser og fik smagt på Champions League.

- Så jeg er også ærgerlig over, at det er skandalerne, det handler om, når der er fokus på græsk fodbold. Man undervurderer, hvor god fodbold der spilles dernede. De forplumrer synet på deres liga, fordi der sker alle de ting.

Han ærgrer sig også i forhold til fodboldudviklingen generelt, når rige klubmæcener gør deres indtog uden den ringeste baggrund i sporten.

- Der er for mange af dem, der kommer ind helt uden fodboldforstand og kendskab til fodboldens traditioner og historie. Vi, der opfatter os selv som fodboldfagligt stærke, kan bare ryste på hovedet, når trænere fyres for et godt ord og bare ligner marionetter i deres forestilling.

- Man må spørge sig selv, om den udvikling er sund for sportens værdier, siger den tidligere U17-landstræner, der i dag står i spidsen for udviklingen af helt unge spillere i K.B.

Ligaen lammet efter kaos: Pistol-præsidenten jagtet af politiet

Se også: Kaos i topopgør: Præsident løber på banen med pistol!

Se også: Topkamp aflyst: Træner hårdt såret af toiletrulle