Udset til opsigtsvækkende byttehandel

Christian Eriksen og Paris Saint-Germain er kun blevet en endnu hottere flirt, efter at flere medier skriver, at Pochettino bliver ny cheftræner

Hjemme hos familien Eriksen kunne man passende have smidt 'Turen går til Paris' under juletræet.

Efter et forfærdeligt år i Inter, hvor cheftræner Antonio Conte sjældent har set danskerens vej, kan der være kommet en åbning i Paris Saint-Germain.

Danskeren tilbringer det meste af sin Inter-tid på bænken. Derfor er et skifte oplagt. Foto: Massimo Pinca/Reuters

Flere store medier melder, at PSG-træner Thomas Tuchel er fyret, og at Mauricio Pochettino er ny mand i spidsen for de mange stjerner. Kun offentliggørelsen mangler.

Netop Pochettino har Eriksen spillet flere fremragende sæsoner under i Tottenham, og derfor kan en genforening være kærkommen.

Eriksen blev en international stjerne under argentineren. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Milano-avisen Gazzetta dello Sport skriver, at en byttehandel kan være en mulighed. Eriksen til Paris og Leandro Paredes til Inter.

'Vil være den perfekte løsning, ikke kun for Eriksen, som dermed kan spiller under sin yndlingstræner, men også for Inter da der i det franske er en spiller, Leandro Paredes, som klubben har kigget efter i noget tid.'

Avisen peger på, at Paredes er blandt Contes foretrukne ønsker til at forstærke midtbanen.

Formlen for selve byttehandlen skal dog stadig defineres nærmere, og det er stadig kun et muligt scenarie, men det vil kunne gøre alle glade, mener Gazzettaen.

Se tallene: Derfor passer Eriksen og Pochettino så godt sammen:

Eriksen er hjemme i Danmark, da kæresten Sabrina skal føde parrets andet barn. Han var derfor ikke i truppen lillejuleaften, hvor Inter slog Verona.

Samme aften blev danskeren officielt sat til salg af klubben.

- Ja, jeg kan bekræfte, at Christian Eriksen er på transferlisten. Han forlader os i januar. Han passer ikke ind i vores planer, og han har haft det svært her i Inter, sagde klubbens direktør, Giuseppe Marotta, til Sky Sport Italia.

