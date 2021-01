Udslettet i flyulykke: Nu er de tilbage

Husker du Chapecoense?

Måske ikke, men du husker garanteret den frygtelige flyulykke, der i tilbage i november 2016 rystede fordboldverdenen.

Den lille brasilianske klub blev for lidt over fire år siden en verdenshistorie af alle de forkerte årsager.

På vej til finalen i Copa Sudamericana styrtede holdets fly ned uden for den colombianske by Medellín.

I alt 71 af de 77 personer om bord på flyet døde i ulykken, der udløste landesorg i Brasilien.

Blandt de omkomne var 19 spillere og 24 ansatte i Chapecoense, der praktisk talt fik udslettet deres hold.

Klubben røg ud af den brasilianske Serie A i december 2019, men er nu tilbage i det fine selskab.

’Chape’, som den lille klub populært kaldes, slog sent tirsdag aften lokal tid Figueirense 2-1 og er sikre på at slutte blandt de bedste fire hold Serie B.

Dermed er oprykningen sikret med fire kampe tilbage af turneringen.

Mange mennesker holder med Chapecoense, der nu har skrevet et nyt lille eventyr. Foto: Nelson Almeida/AFP/Ritzau Scanpix

Chapecoense er på trods af ulykken på mange måder en eventyrlig fortælling.

De kommer fra den forholdsvis lille by Chapecó i den sydlige delstat Santa Catarina.

Der bor ikke meget mere end et par hundrede tusinder mennesker i byen, der reelt set ikke burde være stor nok til at huse et fodboldhold i den bedste brasilianske række.

Pengene er små, men Chapecoense har været vant til at få succes mod alle odds og gør det med deres tilbagevenden til Serie A igen.

'At vinde er godt. At vinde Santa Catarina stat-derbyet er bedre. At vinde Santa Catarina statsderbyet og sikre en retur til Serie A er SENSATIONELT!' skrev klubben på Twitter, efter oprykningen var i hus.

Chapecoense har kun tilbragt en enkelt sæson i den næstbedste række. De har hentet 66 point i 34 kampe og indtager andenpladsen kun et point efter América.

