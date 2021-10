Udvist for at slå holdkammerat

En målmand i den bedste nordirske fodboldrække, NIFL Premiership, blev lørdag udvist for at have slået en af sine egne spillere.

Det skriver den lokale avis Belfast Telegraph.

Målmanden, Aaron McCarey, der spiller for Belfast-klubben Glentoran, fik et direkte rødt kort efter at have slået sin holdkammerat Bobby Burns i lørdagens kamp mod Coleraine.

Sammenstødet fandt sted, da Cathair Friel fra Coleraine havde udlignet til 2-2 i det 80. minut.

Straks efter at bolden var gået i mål, løb Aaron McCarey over til Bobby Burns, som havde mistet bolden på midterlinjen.

McCarey var tilsyneladende rasende over, at Burns havde smidt bolden væk forud for det mål, der gjorde det til 2-2, som også blev kampens slutresultat.

- Det er galskab fra målmandens side, siger BBC-kommentatoren Paul Leeman.

- Det kan godt ske, at han har et problem med Bobby Burns' rolle i opbygningen af det mål, men sådan kan man altså ikke reagere. Det er vanvittigt.

- Jeg har aldrig set noget lignende, særligt ikke i vores liga, tilføjer tv-kommentatoren.

Paul Leeman kalder reaktionen for 'et øjebliks vanvid af en erfaren målmand'.

I et interview efter kampen fortæller Glentorans manager, Mick McDermott, at Aaron McCarey har erkendt, at han har begået en fejl.

- Aaron lagde sig fladt ned nede i omklædningsrummet og sagde, at det ikke burde være sket, siger manageren ifølge Belfast Telegraph.