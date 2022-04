UEFA begrænser klubbers forbrug på spillere

Fodboldklubber skal leve et mere bæredygtigt økonomisk liv.

Det mener Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), som torsdag har vedtaget nye regler, som skal hjælpe til, at klubberne ikke bruger penge, de ikke har.

UEFA oplyser på sin hjemmeside, at de nye regler træder i kraft fra sommeren 2022, og at klubberne får tre år til at indstille økonomien efter dem.

Den mest bemærkelsesværdige regel er, at klubberne fremover ikke må bruge mere end 70 procent af deres omsætning på spillerlønninger, spillerkøb og agenthonorarer.

- Reglerne udgør den første store reform af UEFA's finansielle regulativer, siden de blev introduceret i 2010, lyder det.

I 2010 blev Financial Fair Play-reglerne lanceret for at sætte en stopper for den store opbygning af gæld, der var i gang i europæiske fodboldklubber.

Financial Fair Play har i årenes løb fået kritik for ikke at virke, fordi klubber som Manchester City og Paris Saint-Germain er lykkedes med at omgå reglerne.

De nye regler skal da også forstås som en erstatning for Financial Fair Play-reglerne, men UEFA slår fast, at man ikke giver klubberne lettere spil.

Ændringerne betyder dog blandt andet, at klubber får længere snor i forhold til at tabe penge. Ifølge nyhedsbureauet AFP vil UEFA nu tillade klubber tab på 60 millioner euro over tre år i stedet for 30 millioner euro tidligere.

Det skal dog ses i sammenhæng med reglen om, at klubberne ikke må bruge mere end 70 procent af deres omsætning på spillerlønninger, spillerkøb og agenthonorarer.

Indførelsen af den regel kommer til at ske gradvist. I sæsonen 2023/24 må klubberne bruge 90 procent af deres omsætning, i 2024/25 må de bruge 80 procent, og først i 2025/26 skal procentdelen ramme 70.

Brud på reglerne kan føre til transferforbud, lånerestriktioner, ekskludering fra europæiske turneringer og pointfratagelse i Champions League, skriver AFP.