UEFA efterforsker Zlatan for betting-investering

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har åbnet en disciplinærsag mod fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Svenskeren er mistænkt for at være medejer af et spilleselskab med base i Malta.

Hverken UEFA eller verdensforbundet FIFA tillader fodboldspillere at have økonomiske interesser i bettingindustrien.

Derfor har Zlatan potentielt overtrådt reglerne, når han har deltaget i kampe i international regi.

UEFA oplyser på sin hjemmeside, at forbundets etiske komité har udpeget en såkaldt inspektør, der skal lede efterforskningen.

Ifølge den kortfattede meddelelse handler sagen om en 'potentiel overtrædelse af UEFA's disciplinære regler af hr. Zlatan Ibrahimovic ved angiveligt at have økonomiske interesser i et bettingselskab.'

Den svenske avis Aftonbladet afslørede tidligere på måneden, at Ibrahimovic er involveret i spilleselskabet Bethard.

Ibrahimovic' selskab Unknown AB ejer omkring ti procent af aktierne i selskabet bag Bethard, skriver avisen.

I givet fald brød Ibrahimovic reglerne, da han i slutningen af marts gjorde comeback på det svenske landshold.

Angriberen var med i to kampe mod Georgien og Kosovo i VM-kvalifikationen, som spilles i UEFA-regi og dermed er omfattet af de internationale regler.

Det samme er de klubkampe i Europa League, som Ibrahimovic sammen med sin klub, AC Milan, har deltaget i i denne sæson.

Ifølge Aftonbladet er Fifas strafferamme i den slags sager bøde på op til en million svenske kroner og karantæne på maksimalt tre år.

39-årige Zlatan Ibrahimovic forlængede i sidste uge sin kontrakt med AC Milan, så den også gælder i næste sæson.