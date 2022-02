UEFA får kritik for manglende regelsæt efter Eriksen-traume

Christian Eriksens hjertestop midt under kampen mod Finland ved sommerens EM-slutrunde, efterlod holdkammeraterne i en tilstand af chok.

Alligevel kom de tilbage på banen efter en lang afbrydelse for at færdiggøre kampen mod Finland.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) gav nemlig spillerne valget mellem at genoptage opgøret eller at færdigspille det dagen efter ved middagstid.

UEFA blev efterfølgende hårdt kritiseret af både de danske spillere og ledere samt andre aktører i fodboldverdenen for at have presset de danske spillere, som var rystede efter episoden, til at spille videre.

Der blev efterfølgende fra flere sider efterlyst et regelsæt for, hvordan en lignende episode skulle håndteres i fremtiden. Men her et halvt år efter er der intet sket.

Sådan lyder det fra blandt andet Spillerforeningen i Danmark. Til Politiken siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen:

- Det er under al kritik, at UEFA ikke har gjort noget endnu. Jeg synes, at det udviser mangel på respekt for de spillere, der blev sat i en helt urimelig situation, som vi skal undgå i fremtiden.

- UEFA er ikke sit ansvar bevidst. Det er mig en gåde, at de ikke har lavet en plan for, hvordan man håndterer lignende situationer.

Det er ikke første gang - og formentlig ikke sidste gang - at en fodboldspiller falder om på banen med hjertestop. En stærkt traumatiserende oplevelse for både holdkammerater, modstandere og tilskuere.

De danske spillere var i chok, da Eriksen kollapsede i sommer. Foto: Lars Poulsen

Ifølge både Dansk Boldspil-Union (DBU) og Finlands anfører i kampen, Tim Sparv, har Uefa ikke evalueret kampen og forløbet med aktørerne. Det er kritisabelt, mener de.

Uefa hævder i et svar til Politiken, at man udviste respekt for både Eriksen og spillerne i situationen, men har ikke svaret på flere spørgsmål, som avisen har stillet forbundet.

Hos DBU har man ikke siddet på hænderne, lyder det. Ifølge DBU-direktør Jakob Jensen er man snart klar med et forslag stilet til både UEFA og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Et forslag, som skal sikre klare og rimelige retningslinjer for, hvad der skal ske, hvis eksempelvis EM- eller VM-kampe må afbrydes, som de blev i Parken 12. juni 2021.

- I vores øjne må de menneskelige hensyn veje tungest, når der opstår så alvorlige situationer, der kan være traumatiserende for de involverede, siger DBU-direktøren til Politiken.