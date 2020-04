UEFA-præsident sætter deadline for CL-finale

Champions League-finalen skal senest være spillet 3. august.

Det fastslår UEFA's præsident, slovenske Aleksander Ceferin, i et interview med den tyske tv-station ZDF.

Her erkender han, at der næppe til at begynde med kommer tilskuere til kampene i de europæiske turneringer, når der igen gives grønt lys til at spille fodbold.

- Fodbold er slet ikke det samme uden fans som med fans, men det uden tvivl bedre at spille fodbold uden tilskuere og have det tilbage på tv end slet ikke at have noget fodbold.

- Det ønsker folk, og det giver dem positiv energi derhjemme, siger Ceferin i interviewet med ZDF.

Champions League-finalen skulle oprindeligt være spillet 30. maj i Istanbul, men den nuværende coronakrise betyder, at sommeren må tages i brug.

De afgørende kampe vil i stedet formentlig blive spillet i juni og juli, for senest 3. august skal Champions League-finalen være spillet.

- Det er en ekstrem situation, vi befinder os i, så vi er fleksible med datoer og kamptidspunker. Hvis krisen stilner af før, så starter vi før.

- Den eneste forkerte beslutning, vi kan tage, er, hvis vi spiller på en måde, der bringer spillerne, fansene og dommerens sundhed i fare, siger Ceferin.

Dame N'Doye og FCK er fortsat med i Europa. De mangler at spille en returkamp mod Istanbul Basaksehir i 1/8-finalen i Europa League. Foto: Lars Poulsen

Der er flere forskellige modeller for afviklingen af Champion League og Europa League på bordet.

Blandt andet har der været snak om en mini-turnering mellem fire eller otte hold.

- Vi kunne fortsætte med det nuværende format eller en løsning med en enkelt kamp på neutral bane.

- Lige nu er en Final Eight eller en Final Four kun en blandt flere muligheder, lyder det fra UEFA's præsident, der bruger interviewet med ZDF til at sende en advarsel til fodboldforbund, der overvejer at gøre som i Belgien.

Den belgiske liga blev torsdag afblæst, og Club Brugge blev kåret som mestre på skrivebordet.

- Jeg synes ikke, at det er den rigtige beslutning, og jeg må sige til belgierne - og andre der overvejer det samme - at de risikerer deres deltagelse i de europæiske turneringer i næste sæson, lyder det fra Aleksander Ceferin.

