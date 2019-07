Ufattelig afbrænder: Hvordan er det muligt?

Fiorentinas stjernespiller Marco Benassi havde efterfølgende kun latter til overs for sig selv. Se hans vanvittige afbrænder her:

Marco Benassi ville nok ønske, at han kunne skrue tiden tilbage, efter at han torsdag leverede sit livs afbrænder.

Heldigvis for ham skete det i en træningskamp mod Benfica.

Midtbanespilleren formåede at brænde på et fuldstændigt blankt mål, da bolden landede for fødderne af ham, efter at Dusan Vlahovic' afslutning havde ramt indersiden af stolpen.

Til trods for at Marco Benassi blot skulle sætte indersiden på for at give sit hold føringen, lykkedes det ham at skyde forbi den fjerneste stolpe.

I stedet enten Benfica med at vinde kampen, da de i kampens overtid scorede til slutresultatet 2-1.

Er det århundredets afbrænder? Se videoen over artiklen og bedøm selv!