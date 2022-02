Intl. fodbold ... 2. feb. 2022 kl. 22:04 Gem artikel Gemt artikel

Uhyggelig duel: Begge spillere båret fra banen

Det gik helt galt for to spillere i kampen mellem Burkina Faso og Senegal i Africa Cup of Nations. En grim duel kostede den ene resten af kampen. Senegal strøg i finalen med en 3-1-sejr