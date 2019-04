Uhyggelige detaljer om landsholdspillers tragiske død

Den 28-årige tjekkiske landsholdsspiller Josef Sural omkom mandag morgen efter en ulykke, hvor en minibus kørte galt på vej hjem efter en fodboldkamp i den bedste tyrkiske række mellem Alanyaspor og Kayserispor.

Nu fortæller tjekkens tyrkiske holdkammerat Ceyhun Gülselam nye detaljer omkring den tragiske hændelse, hvor de seks øvrige holdkammerater i minibusen slap med mindre skader.

- Jeg fløj til Istanbul og blev der, fordi jeg havde nogle aftaler dér. Uden disse aftaler havde jeg måske også siddet i bussen. Det er frygteligt, siger Gülsalem med fortid i Hannover til Bild.

- Jeg flyver tilbage i dag og fik allerede panik, da jeg satte mig ind i taxaen.

Det var blot fem kilometer før hjemkomsten på den syv timer lange bustur hjem til Alanya, det gik galt, da begge chauffører angiveligt faldt i søvn.

Ceyhun Gülselam fik besked om episoden ved tre-tiden natten til mandag.

- Ved halv fem-tiden blev det sagt, at operationen var gået godt, men pulsen var ustabil.

- Jeg var vågen til klubben seks, og alt var fint, men nu er han død. Da jeg fandt ud af det, var det som at falde i et dybt hul, siger Gülselam.

Sural i kamp mod SønderjyskE. Foto: MICHAL KAMARYT/CTK

Sural blev smidt af minibussen under ulykken og smadrede blandt andet kraniet og fik også flere brud i brystet på benene og i anklerne.

- Jeg hørte, at nogen i bussen var nødt til at kigge efter Josef udenfor, for han var ikke i bussen længere, siger Gülselam.

Selvom en operation hurtigt blev sat i gang, så var der til sidst altså ikke noget at gøre for landsholdsspilleren, der ellers havde godt gang i sit liv.

- Vi er alle chokerede, og det er utroligt trist. Josef var lige blevet far for anden gang for to måneder siden, og familien med hans kone og anden lille datter var lige flyttet til Alanya, siger Ceyhun Gülselam.

Josef Sural spillede 20 landskampe for Tjekkiet og fik sit gennembrud i Slovan Liberec, hvilket fik storklubben Sparta Prag til at hente ham. Han skiftede i januar til den tyrkiske klub.

I dansk fodbold er han nok mest kendt for sin rolle, da Sparta Prag slog SønderjyskE ud af Europa League-kvalifikationen i 2016. Her havde sønderjyderne overraskende ført 2-0 i Prag efter 0-0 i Danmark, inden Sparta fik gang i et comeback i 2. halvleg. Sural udlignede til 2-2, inden en holdkammerat scorede til 3-2 og sendte tjekkerne i gruppespillet.

Oven på tragedien med Sural har det tyrkiske fodboldforbund allerede meddelt, at alle kampe mellem 29. april og 6. maj indledes med et minuts stilhed.

De øvrige seks holdkammerater i minibussen var Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey og Welinton Souza, men de slap med brækkede arme og fingre som værste skader.

Hvorfor spillerne rejste med minibus i stedet for den normale holdbus står fortsat uvist hen.

