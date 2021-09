Ukendt dansker i Ronaldos fodspor

Når et ungt dansk stortalent skifter til udlandet, sker det ofte fra en af landets største klubber.

Sådan er det på ingen måder i tilfældet Magnus Quisgaard Graunsbæk.

Den 16-årige midtstopper kommer hverken fra FCK, OB, FC Midtjylland, Brøndby eller FC Nordsjælland.

Han skifter til Academia Cristiano Ronaldo i Sporting Lissabon direkte fra Nyborgs U-17-mandskab. Akademiet er opkaldt efter den 36-årige Manchester United-spiller, der fik sin uddannelse på det berømte akademi. Han spillede i klubben fra 1997 til 2003.

- Det er en kæmpestor udfordring at stå på egne ben, lære et nyt sprog og forsøge at nå til tops i en stor udenlandsk klub.

- Mit helt store mål er, hvis jeg kan få debut på klubbens førstehold i løbet af den treårig periode min kontrakt løber, siger Magnus Quisgaard Graunsbæk til Ekstra Bladet.

16-årige Magnus Quisgaard Graunsbæk har grund til at smile. Han har fået en treårig kontrakt med Sporting Lissabon. Han spiller på U17-holdet, hvor han ikke kan tale med sine holdkammerater. De taler kun portugisisk. Han går på international skole for at lære sproget sideløbende med, at han spiller fodbold. Foto: Privat.

Han går således direkte i fodsporet på Cristiano Ronaldo, der fik en stor del af sin fodboldopdragelse på det verdensberømte akademi. Herfra er der skabt mange store fodboldnavne udover Ronaldo. Det gælder blandt andre Luis Figo, Nani og João Moutinho.

Det er lidt af en solstrålehistorie, der ligger bag det opsigtsvækkende skifte for det unge fynske fodboldtalent.

Faktisk blev han opdaget af den portugisiske talentfabrik ved lidt af en tilfældighed.

Cristiano Ronaldo spillede i Sporting Lissabon fra 1997 til 2003. Klubben har nu opkaldt sit akademi efter ham. Foto: Sporting Lissabon, Wolverhampton.

Historien er nemlig den, at Sporting Lissabon havde samlet en række svenske og norske fodboldtalenter på Fyn, hvor de søgte efter en træningsmodstander.

Det blev tilfældigvis et hold fra Nyborg, hvor Magnus Quisgaard Graunsbæk gjorde så stærkt et positivt indtryk, at de portugisiske talentspejdere pludselig forelskede sig i ham.

- Det er hårdt og en stor mental udfordring, men jeg synes det går rigtig godt. Jeg er den eneste på U17-holdet, der ikke taler portugisisk. Men jeg går på international skole for hurtigst muligt at lære sproget, tilføjer Magnus Quisgaard Graunsbæk.

Han har aldrig været på udvalgt DBU-hold, men han har været i spotlyset hos både OB og FC Nordsjælland, der har vist interesse for at lave en kontrakt med ham.

- Jeg håber selvfølgelig, at DBU en dag ’opdager’ mig. Det er selvfølgelig min helt store drøm en dag at komme på det danske landshold, siger Magnus Quisgaard Graunsbæk.

Magnus Quisgaard Graunsbæk kommer fra Nyborg. Han er begyndt i Sporting Lissabon, hvor han har fået en treårig kontrakt. Foto: Privat.

Den 188 cm høje stopper havde allerede været flere gange i Portugal, inden han i sommer – efter afslutningen af 9. klasse – underskrev en treårig aftale med de portugisiske mestre.

Nu er han flyttet til den portugisiske hovedstad, hvor han bor på det berømte fodboldakademi og samtidig passer sin skolegang.