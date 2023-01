Under efterforskning for påstået seksuelt overgreb

Den tidligere FC Barcelona-back Dani Alves efterforskes i Spanien for et påstået seksuelt overgreb af en kvinde på en natklub i Barcelona i december. Alves nægter sig skyldig

En skygge har kastet sig over den brasilianske landsholdsspiller Dani Alves.

Ifølge The Guardian har en kvinde nemlig anmeldt ham for et seksuelt overgreb begået på en natklub i Spanien i sidste måned.

Kvindens anmeldelse har nu resulteret i, at Alves, der nægter sig skyldig i anklagerne, er blevet genstand for undersøgelse, lød det tirsdag fra Cataloniens højesteret.

Rørte hende under undertøjet

I radioprogrammet Levantate OK er det blevet berettet, hvordan Alves og hans selskab mødte en flok piger, som de dansede med, og da en af pigerne gik ud på toilettet, fulgte Alves med, inden de kort tid efter sammen vendte tilbage til gruppen.

Kvinden, der siden har indgivet en klage over Alves, påstår, at den 39-årige fodboldsspiller rørte hende under hendes undertøj uden hendes samtykke natten mellem den 30. og 31. december.

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Retten i Barcelona sagde i en erklæring, at den havde indledt en sag om "en påstået forbrydelse af et seksuelt overgreb som et resultat af en indsigelse fra en kvinde for en episode, der skete på en natklub i Barcelona sidste måned".

Udtalelsen navngav ikke Alves, men en talskvinde for retten bekræftede overfor Reuters, at Alves var genstand for klagen.

Talskvinden oplyste videre, at sagen var under efterforskning.

Episoden på natklubben skulle ifølge spanske Marca have fundet sted i de tidlige timer af den 30. december.

Marca skriver, at sikkerhedskameraer skulle have dokumenteret den tid, som Alves brugte på klubben, der hedder 'Sutton', hvor han befandt sig med en gruppe venner.

En talsmand for Dani Alves har til Reuters slået fast, at brasilianeren på det kraftigste afviser alle anklager.

Alves, der i sidste måned var anfører for det brasilianske landshold under Brasiliens kamp mod Cameroun ved VM, spiller for holdet Pumas UNAM i den bedste mexicanske fodboldrække.