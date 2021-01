Undersøger Maradonas læge for falskneri

Det argentinske retsvæsen undersøger stadig fodboldspilleren Diego Maradonas dødsfald 25. november.

Tidligere er spillerens personlige læge Leopoldo Luque og psykologen Agustina Cosachov undersøgt for mord.

Ifølge den italienske avis Corriere dello Sport udvides undersøgelsen af Luque. Efterforskerne mistænker neurologen for dokumentfalsk. Man er i tvivl om, hvorvidt han har forfalsket Maradonas underskrift på nogle dokumenter, der blev beslaglagt i Luques hjem og praksis.

Specielt tre dokumenter skiller sig ud i samlingen.

Der er samtidig fundet et helt ark med Diego Maradonas underskrifter, og det retter mistanken mod, at Luque har øvet sig i at skrive under for det argentinske fodboldikon.

Desuden er der fundet en fil med den scannede underskrift - og en anmodning sendt til Olivos-klinikken. hvor Maradona fik foretaget en hjerneoperation 3. november - få uger før sin død.

Maradona vil altid blive husket for kampen mod England under VM i 1986, hvor han lavede et genialt mål og også bevidst scorede et mål med hånden. Foto: &G and Barratts/EMPICS Sport

Leopoldo Luque har Diego Maradonas læge. Her ses han 30. november i Buenos Aires. Få dage efter legendens død. Foto: Natacha Pisarenko/AP/Ritzau Scanpix

Motivet til forfalskningerne af underskifterne har øjensynlig været at rekvirere en kopi af Maradonas sygejournaler.

Dermed bliver efterforskningen de kommende uger udvidet, og Maradonas tidligere læge Alfredo Cahe vil blive kaldt for at vidne.

Desuden vil de medicinske diagnoser fra de seneste 10 år blive gennemgået for at kunne se Diegos nøjagtige sygdomsforløb og helbredstilstand.

Det vil tage noget tid, meddeler efterforskerne, men i det fodboldgale Argentina kræver man sandheden om Diego Maradonas død.

Han blev kun 60 år.

