Undersøger pludseligt dødsfald

Jody Lukokis pludselige dødsfald vil nu blive efterforsket for at fastslå dødsårsagen

Det var en tragisk nyhed, der ramte fodboldverden, da det mandag kom frem, at 29-årige Jody Lukoki havde mistet livet.

Der var ingen detaljer om dødsårsagen, men det mysterium vil snart blive opklaret.

Hollandske Algemeen Dagblad skriver, at der vil blive foretaget en obduktion af den tidligere Ajax-spillers lig for at fastslå, at dødsårsagen var et uheld.

Her vil der muligvis også blive lavet toksikologiske undersøgelser - altså om der skulle være kemiske stoffer i kroppen, såsom giftstoffer.

Ugen inden det mystiske dødsfald blev Lukoki overfaldet til en fest, der betød, at han skulle have sit ben amputeret på grund af en infektion.

Ifølge den hollandske avis har politiet ikke offentligt udtalt sig om, hvad der skete i Lukokis hjem. De slår dog fast, at uheldet er blevet meldt til politiet.

Jody Lukoki spillede 35 kampe for Ajax, indtil han i 2014 rykkede til PEC Zwolle. Han har siden spillet for Ludogorets, Yeni Malatyaspor og senest FC Twente.

Her var han dog plaget af en korsbåndsskade og har derfor ikke spillet en eneste kamp for klubben. I februar blev kontrakten desuden revet itu, fordi Lukoki blev dømt for at have begået vold mod sin kæreste.

