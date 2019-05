United i transfer-bommert: Droppede stjerne på vægten

Sidste år vurderede Manchester Uniteds hollandske scout Ajax-stjernen Matthijs De Ligt men droppede ham af frygt for fremtidig overvægt

Allerede for et år siden anbefalede den hollandske scout Marcel Bout Ajax-stjernen Matthijs De Ligt til Manchester United.

Men midt i rosen fortalte han samtidig, at De Ligts far, Frank, var betydeligt overvægtig.

Det fik angiveligt afgørende betydning. For den 19-årige hollænder blev af den grund skrottet, da der var en frygt for, at han ville tage på i fremtiden. Det skriver Mirror.

Nu vurderes landsholdsspilleren som en af de mest eftertragtede forsvarsspillere i Europa med en værdi, som anslås til at være 75 millioner engelske pund.

Den 19-årige forsvarsspiller står til en høj værdi spået til 75 millioner engelske pund. Foto: Matthew Childs

I det hele taget er prisen på de bærende spillere fra det Ajax-mandskab, som har tryllebundet tilskuere og tv-seere i denne Champions League-sæson, skruet gevaldigt i vejret over de seneste 12 måneder.

De Ligts holdkammerat Frenkie De Jong skal spille for FC Barcelona næste sæson efter en handel på 75 millioner pund.

Det er samme rejse, der forventes at finde sted for De Ligt.

Her ses de to holdkammerater Matthijs De Ligt og Frenkie de Jong i Ajax trøjerne. Foto: Piroschka Van De Wouw

United har i stedet igen kastet sin opmærksomhed på andre stærke navne, der kan træde ind i den skrantende defensiv.

Her menes den engelske stjerne Harry Maguire at være på blokken, ligesom Napolis Kalidou Koulibaly også har været - og fortsat bliver - nævnt som kommende profil i Manchester.,

Se også: Efter gigantisk nedtur: Blodbad på vej i Barcelona

Se også: Det snørklede regnskab: Sådan afgør storholdene CL-pladserne

Er Ajax historiens største CL-overraskelse?