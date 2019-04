United-legende sigtet

Det Engelske Fodboldforbund (FA) sigter Paul Scholes for at bryde reglerne for væddemål på fodboldkampe.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den tidligere Manchester United-spiller har angiveligt spillet 140 gange på kampe mellem august 2015 og januar i år, mens han har været direktør for klubben Salford City fra den femtebedste engelske række.

Scholes sagde i februar op som direktør i klubben for at blive manager for Oldham. Den stilling besad han dog blot i 31 dage.

Hverken spillere eller klubledere må spille penge på fodboldkampe.

Paul Scholes ejer stadig ti procent af Salford City.

