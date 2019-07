Ups! Fodboldstjerne i brystsmutter

Da Megan Rapinoe skulle modtage en pris og et kys fra sin bedre halvdel på scenen, endte det med, at hun også ufrivilligt viste sit ene bryst

Det amerikanske VM-vinderholds anfører, Megan Rapinoe, har fået en del opmærksomhed på det seneste, blandt andet efter hun har udtalt sig om sine holdninger til Donald Trump.

Opmærksomheden er ikke fjernet fra den profilerede landsholdsspiller. Torsdag aften var der prisoverrækkelser ved ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Her tog Megans sorte herreblazer et twist til siden og viste fodboldspillerens ene bryst, da hendes kæreste, Sue Bird, ville give hende et kys.

Det blev censureret af ABC, men blev alligevel hurtigt opdaget af tusindvis af seere. Det skete, da hele det amerikanske kvindelandshold fik prisen for 'Best team' (bedste hold red.).

Rapinoe with the nip slip on live TV. You can’t make this stuff up pic.twitter.com/MN8FT9KlWH — Hunter (@hunteriselitee) July 11, 2019

Specielt på Twitter har flere kommenteret episoden, og du kan se øjeblikket på News.

Heldigvis for Megan stod hele kvindelandsholdet bag hende, og hun har generelt fået positiv respons på hendes tale og outfit.

Ved verdensmesterskabet vandt USAs kvindelandshold 13-0 over Holland. Foto: Christian Hartmann/Ritzau

Efter at Megan Rapinoe både har udtalt sig om - og til - præsident Trump og været aktiv i sine politiske holdninger, er der også kommet en del hadske henvendelser mod hende.

Blandt andet er plakater, der hænger med Megans navn og ansigt rundt om i USA's subways blevet tegnet over med negative og homofobiske tilnærmelser.

Noget af den hærværk der er begået mod Megans fremtræden i bybilledet, er kommet efter holdet vandt verdensmesterskabet i weekenden. Men det er højst sandsynligt også sket, efter at Megan indirekte har givet præsident Trump fingeren, og udtalt at hun ikke ville besøge det hvide hus, om så hun blev inviteret direkte.

Megan har også udtalt at Trump ekskluderer dele af befolkningen, og at han er nødt til at gøre sit job bedre. Det skriver RT.

