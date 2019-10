Utrolig forvandling: Svensk legende viser drømmekroppen

Den tidligere svenske landsholdsspiller Anders Limpar har udsat sig selv for et særligt hårdt træningsprogram

Karrieren er for længst indstillet, men derfor kan man godt træne sig op til en stærkt markeret krop.

Sådan havde Anders Limpar det i hvert fald.

I en alder af 54 besluttede han sig for at gennemføre et træningsprogram, der virkelig kan gøre underværker.

Limpar har været igennem de såkaldte '16 weeks of hell', som er et omfattende træningsprogram.

Som navnet antyder, så er det et 16-ugers program, svarende til 112 dage, hvor der blandt andet er indlagt 84 træningspas i fitnesscenter samt omkring en times konditionstræning om dagen.

- Jeg troede helt ærligt ikke, at det kunne lade sig gøre, fortæller Limpar i et opslag på Instagram.

- For jeg har trænet hele mit liv med samme krop, uddyber han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Anders Limpar spillede på den offensive midtbane, blandt andet for Arsenal, hvor spillede i fire sæsoner. Foto: Colorsport/Shutterstock

Resultatet har dog været ganske imponerende for svenskeren.

I løbet af programmet har han formået at nedsætte sin fedtprocent fra 23,39 procent til 9,85 procent.

- Nu ved jeg, hvad kost og træning kan gøre tilsammen, fortæller han videre i opslaget.

Svenskeren tog beslutningen efter at have set, hvordan andre tidligere holdkammerater som Stefan Schwarz ligeledes havde været igennem programmet.

Det fik ham til at give træningsprogrammet et skud.

Anders Limpar spillede primært for svenske og engelske klubber i løbet af sin karriere.

Han var blandt andet forbi Arsenal, Everton og svenske AIK.

Herunder kan du se opslaget, hvor Anders Limpar viser kroppen, han har trænet sig til.

Se også: Stopper han? Ronaldo med opsigtsvækkende kommentar

Se også: Ståle sender markant stikpille