Utrolig historie bag Liverpool-mareridt: Kendte ingen af stjernerne

Sig december 1981 til en Flamengo-fan, og han ved, hvad du taler om.

December 1981 er blevet et begreb i den brasilianske storklub, og på Maracanã synger de om dengang for 38 år siden, da de kørte rundt med englænderne.

13. december 1981 slog de sydamerikanske mestre i Tokyo de europæiske mestre fra Liverpool i Intercontinental Cup og blev for første gang verdensmestre for klubhold.

Nu kan Flamengo kopiere bedriften fra ’81. Scenen er anden, men modstanderen og forventningerne er de samme.

- For brasilianske hold er VM for klubhold det største. Det er det eneste tidspunkt, hvor de har chancen for at sammenligne sig med europæiske hold.

- Det er helt kørt op, og de synger om, hvordan de vinder finalen, siger den danske Flamengo-fan Andreas Knudsen, der har holdt med klubben siden 1983.

Zico var den store stjerne på det Flamengo-hold, der i 1981 slog Liverpool 3-0. Her jagtes den brasilianske stjerne af Kenny Dalglish. Foto: Colorsport/Shutterstock

Hans mor er brasilianer, og under en tur til Brasilien blev han smittet af den Flamengo-bacille, som har ramt over 30 mio. brasilianere.

Han er det eneste danske medlem af Flamengo og følger klubben tæt. Den 44-årige dansk-brasilianer er selv for ung til at huske kampen i ’81, men har hørt meget om den siden og naturligvis også genset den.

- Der er mange Flamengo-fans, der ikke husker ’81. Måske de slet ikke var født. Alligevel er det den kamp mod Liverpool, man hele tiden vender tilbage til. Dengang i ’81 …

- Det var i klubbens absolutte storhedstid, og man drømmer selvfølgelig om gentagelse, siger Andreas Knudsen, der er venner med en af spillerne fra det historie ’81-hold.

Danske Andreas Knudsen i selskab med Flamengo-legenden Adílio. Foto: Privat

Adílio scorede til 2-0 mod Liverpool i finalen i Tokyo, dengang der ikke var noget, der hed internet og globalisering.

- Flamengo vidste selvfølgelig, at Liverpool var et godt hold, men Adílio har fortalt mig, at han ikke kendte et eneste af navnene på de spillere, som han stod over for i tunnelen før kamp, fortæller Andreas Knudsen, der for nogle år siden lærte Flamengo-legenden at kende i forbindelse med en tur til Brasilien.

Han blev inviteret i studiet af klubbens radiostation, og en af de andre gæster i debatprogrammet var helten fra ’81 Adílio.

- De ville gerne høre, hvordan man så på Flamengo med europæiske briller. Jeg er nok mere analyserende og nøgtern end brasilianerne. For dem handler det meget om følelser, siger Andreas Knudsen.

Der var kaos og masser af glade fans, da Flamengo tog af sted til Qatar. Foto: Daniel Ramalho/Ritzau Scanpix

De følelser så man tidligere på måneden, da Flamengos spillerbus skulle i lufthavnen for at rejse til Qatar.

De blev sendt af sted til VM for klubhold som helte, og skulle det lykkedes at vende hjem med pokalen, bliver der for alvor fest i favelaen.

- Det romantiske i mig tror på, at vi selvfølgelig vinder. 3-0 som i 1981. Men det er et helt andet Liverpool-hold, der kommer, og det bliver meget svært.

- Hvis man får en lussing som Santos mod Barcelona i 2011, vil det ikke være så kønt, siger den danske Flamengo-fan, der ikke er så heldig at være i Qatar sammen med en masse andre flamenguistas.

Han må ’nøjes’ med at følge sin klub på ekstrabladet.dk., som viser andet akt af Flamengo-Liverpool.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Portugisiske Jorge Jesus har haft kæmpe succes som Flamengo-træner. Foto: Giuseppe Cacace

Jesus er Gud i Flamengo

Flamengo har meget at takke Jorge Jesus for.

Den 65-årige portugiser med den sølvgrå manke kom i sommer til klubben, men det ville være synd at sige, at han blev modtaget med klapsalver.

Mange fans, tidligere spillere og kommentatorer var negativt indstillet over for Jesus. De mente, at han var for gammel og ikke ville kunne omstille sig til brasiliansk fodbold.

Heller ikke trænerkolleger i Serie A var begejstrede for udlændingen. Når de havde tabt til Flamengo, skyldtes det i højere grad Flamengos gode spillere og stærke økonomi end portugiseren på den modsatte trænerbænk.

Men Jorge Jesus, der primært er kendt for sine mange år i Benfica, har i den grad fået det sidste ord og er nu Gud i Flamengo. Han har fået holdet til at spille aggressivt og med højere forsvarslinje, end man normalt ser i Brasilien.

Under hans ledelse vandt de mesterskabet suverænt og også den kun anden Copa Libertadores-titel i klubbens historie.

Jorge Jesus er en bestemt herre, der nægter at kalde sig ’O prefessor’ som træneren i Brasilien normalt kaldes. Han går konsekvent under ’Mister’ for at vise, hvem der bestemmer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Emiliano Marcondes' mor var fra Brasilien, og han følger Flamengo i Qatar. Foto: Lars Poulsen

Marcondes på plads

Flamengo får dansk støtte i VM-finalen for klubhold mod Liverpool.

Emiliano Marcondes er i Doha og vil være på plads på Khalifa International Stadium for at følge den brasilianske storklubs kamp mod ’The Reds’.

Efter sidste kamp for FC Midtjylland rejste 24-årige Marcondes sammen med sin agent, Antoni Alexandrakis, til Qatar, hvor han kombinerer ferie med fodbold.

- Jeg har brasiliansk blod i årerne, så jeg håber selvfølgelig, at Flamengo kan rejse hjem til Rio med trofæet, siger Emiliano Marcondes, hvis mor var brasilianer.

Marcondes er på kontrakt i Brentford, men har efter lejeopholdet i FC Midtjylland fået bevilliget en lille ferie, inden han vender tilbage til sin engelske arbejdsgiver.

Og den ferie bliver altså brugt på at følge Flamengo.

- Jeg var også inde og se den første kamp (semifinalen mod Al Hilal, red.), og det var en stor oplevelse.

- Der er rigtig mange Flamengo-fans hernede, og det er tydeligt at mærke, hvor meget VM for klubhold betyder for dem. Det ville være kæmpestort, hvis de kunne slå Liverpool, siger Emiliano Marcondes til Ekstra Bladet.

Pas på, Liverpool!

Gabriel Barbosa Lejesvenden fra Inter har haft et forrygende 2019 i Flamengo-trøjen. Gabigol har høvlet mål ind (43 i alt) og blev topscorer i både Serie A og Cope Libertadores. Med sine to meget sene scoringer i finalen mod River Plate sikrede han Rio-klubben det sydamerikanske svar på Champions League, og 23-årige Barbosa er efter succesen igen kommet ind i landsholdsvarmen.

Bruno Henrique Angrebsmakker med Gabigol og også lidt af en målmaskine. 28-årige Henrique har stået for 35 scoringer i denne sæson og blev kåret til årets profil i både den brasilianske Serie A og Copa Libertadores. Han var et år i Wolfsburg, men slog slet ikke til i Europa. Han kom ligesom Gabigol til Flamengo fra Santos i starten af året, og den lynhurtige angriber fik i september debut på det brasilianske landshold.

