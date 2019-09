Van der Vaart indrømmer: Løj sig syg

Han har 109 landskampe for Holland, har spillet for klubber som Real Madrid og Tottenham, og lige for tiden holder den tidligere professionelle fodboldspiller Rafael van der Vaart formen ved lige i den danske Serie 4, hvor 'Rafa' slår vinderbolde fra midtercirklen.

Hollænderen, nu 36 år, forsøger at komme i en nogenlunde forfatning til den 13. oktober, hvor der i HSV er arrangeret en testimonial-kamp for van der Vaart.

Og hvorfor så lige i HSV? Jo, det er der en god forklaring på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den seneste tid har Rafael van der Vaart tørnet ud for Esbjergs Serie 4-hold. Foto: Christer Holte.

Kampen er en 'tak til Hamborg', siger Rafael van der Vaart i et interview med Kicker og forklarer: 'men det er også en undskyldning'.

Rafael van der Vaart spillede i HSV i to omgange - først fra 2005 til 2008 og siden fra 2012 til 2015. Og det var i første periode, at van der Vaart for alvor kom på kant med fansene i Hamburger SV.

Spanske Real Madrid havde stor interesse i Rafael van der Vaart, og hollænderen var så interesseret i at komme videre, at han simpelthen løg sig syg i HSV for at presse noget igennem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Van der Vaart i HSV Hamborg-trøjen. Foto: AP.

Skiftet gik i vasken, men van der Vaart var ikke færdig med at forsøge at komme videre. I stedet poserede han med en Valencia-trøje i hånden, men heller ikke det skifte blev til noget. Det skabte ikke overraskende en masse ballade.

- Jeg skulle ikke have gjort det dengang.

- Valencia havde lavet et super godt bud, men HSV ville ikke snakke. Jeg var ung og dum, og jeg ville skifte. Jeg var blevet lovet, at vi kunne tale om det, hvis aftalen var god, siger van der Vaart i dag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Van der Vaart spillede to år i Real Madrid. Foto: AP.

Det er altså, hvad den tidligere hollandske stjernespiller gerne vil sige undskyld for. Van der Vaart endte altså med at vente et år på at blive solgt, og det blev han så til Real Madrid, hvor han spillede i to år, inden han drog til det engelske og Tottenham.

De efterfølgende dage blev hårde for van der Vaart.

- Alle steder, hvor jeg kom, var der fotografer, og jeg skulle hele tiden høre 'her kommer van der Verrat' (forræderen, red.).

Tingene blødte dog op, da han bare to dage efter at have poseret med trøjen scorede på et straffespark mod Leverkusen. Et vigtigt mål.

Se også: Neymar snyder Danmarks dyreste

Se også: Modstandere glæder sig over Bendtner: Godt for ligaen