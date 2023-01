Vanvid: Milliardløn fordobles!

Det er ikke fordi, Cristiano Ronaldo står og mangler penge.

Da slet ikke efter skiftet til Al Nassr i Saudi-Arabien, hvor den portugisiske verdensstjerne tjener i omegnen af 1,5 milliarder kroner om året for at spille fodbold.

Men hvis den 37-årige portugiser er lidt bekymret over inflation og høje energiregninger med al den aircondition, så skal han bare holde ud, indtil hans ambassadørrolle for Saudi-Arabiens VM-bud træder i kraft.

Oliestaten 'kæmper' nemlig for at overbevise FIFA om at placere VM 2030 i Saudi-Arabien. Mon ikke Qatar har vist vejen til Infantinos hjerte?

Men hvor om alting er, så skal Cristiano Ronaldo altså hjælpe med at sparke bolden det sidste stykke i mål for Saudi-Arabien, der kæmpen om værtsrollen med Egypten og Grækenland.

Guldsmilet er fundet frem. Snart skal Ronaldo være ambassadør for hele Saudi-Arabien og ikke bare Al Nassr. Foto: Ritzau Scanpix

For ambassadørtjansen tjener Ronaldo, ifølge nyhedsbureauet AFP, 1,5 milliarder kroner.

Det fortæller en anonym kilde til nyhedsbureauet og siger i samme ombæring, at aftalen naturligvis er støttet af kronprins Mohammed bin Salman, der er æresmedlem af Al Nassr.

En så voldsom aftale ville slet ikke kunne lade sig gøre uden royal indblanding, fortæller kilden.

Cristiano Ronaldo har endnu ikke fået debut for Al Nassr, men det kan ske 19. januar, når Paris Saint-Germain og Lionel Messi kommer til Riyadh.