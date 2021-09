Vanvittig dansk debut: Vidundermål og hattrick

Mange var overrasket, da Anders Dreyer i slutning af sommerens transfervindue skiftede fra FC Midtjylland til Rubin Kazan i den russiske Premier League.

Danskeren viste dog i sin debut, at han allerede er faldet godt til i det russiske, efter at han scorede hattrick i Rubin Kazan 4-0-sejr over Ural.

Bare tre minutter skulle der gå inden, at Dreyer havde scoret sit første mål for sin nye klub. På et fladt indlæg styrede den tidligere FC Midtjylland-stjerne flot bolden ind med hælen mellem benene på forsvarspillet, men danskeren var langt fra færdig.

I anden halvleg scorede Dreyer sit andet mål med et tørt hug efter en flot dribletur af danskeren. I overtiden fuldendte han så sit hattrick, da han endnu en gang stod klar til at sende bolden i mål på et fladt indlæg.

Danskeren kunne dermed ikke ønske sig en bedre debut for sin nye klub.

Anders Dreyer var ikke den eneste dansker på banen for Rubin Kazan. Også den tidligere U21-landsholdsspiller Oliver Abildgaard spillede hele kampen for hjemmeholdet.

Rubin Kazan hentede Anders Dreyer for 52,5 millioner kroner i slutning af transfervinduet efter kort tids jagt.

Her var planen, at Dreyer skulle erstatte det georgiske stortalent Khvicha Kvaratskhelia, der dog ikke endte med at blive solgt. Det lader dog til, at der er plads til begge to i Kazan, efter at georgieren stod bag assisten til Dreyers første mål.

Danskerklubben ligger efter syv runde på en fjerdeplads i den russiske Premier League med 14 point. Sidste sæson endte Rubin Kazan ligeledes på en fjerdeplads.