Vanvittig fodboldslagsmål: Fire kvinder på hospitalet

Det var vilde scener, der udspillede sig, da kvindeholdene fra Universitario og Libertad i weekenden spillede kamp i den argentinske kvindeliga.

Fodboldkampen tog nemlig en fuldstændig vanvittig og kaotisk drejning, efter dommeren viste en spiller fra Libertad ud, skriver avisen La Nacion.

Trænere og spillere fra de to hold begyndte at diskutere kendelsen intenst, og situationen eskalerede, da en Universitario-spiller ville have et alvorsord med en Libertad-træner uden for banen.

Det fik et par af Libertad-spillerne til at styrte over og skubbe modstanderen hårdt, inden flere aktører fra begge mandskaber ilede over og blandede sig. Det hele eksploderede herefter hurtigt i et regulært masseslagsmål.

To spillere fra Universitario, Celeste Racca og Florencia Ardiles, blev fanget på jorden under slagsmålet og modtog en byge af spark og slag. De måtte begge fragtes på hospitalet efterfølgende, ligesom to øvrige spillere måtte samme vej ifølge La Nacion.

Hoy se registraron serios incidentes en el femenino entre #Universitario y #Libertad. Las jugadoras de la U, Celeste Racca y Florencia Ardiles, se llevaron la peor parte. pic.twitter.com/WvJv6nPPK3 — INFO LIGA (@InfoLigaCba) 11. august 2018

Til avisen siger Celeste Racca:

- Fem af deres spillere kastede mig til jorden, og jeg råbte til mine holdkammerater, at de (modstanderne, red.) forsøgte at slå os ihjel. Det er meget skamfuldt, hvad der er sket, og der var ingen support fra dommeren eller andre. Der er blevet gjort så meget for kvindefodbold, og så sker sådan nogen. Det er meget trist, siger Celeste Racca.

Ligapræsident Emeterio Farias siger i en udtalelse til pressen, at 'der vil falde strenge sanktioner for alle involverede i sagen'.

Alle de indlagte spillere skulle efter omstændighederne have det nogenlunde og slippe for fysiske mén.