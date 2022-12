Vanvittige optøjer: Kamp afbrudt

Rasende fans stormede banen, da Melbourne City og Melbourne Victory lørdag morgen tørnede sammen.

Opgøret, der begyndte 09:45 dansk tid, er blevet suspenderet ved stillingen 1-0 til Melbourne City efter 20 minutters spil.

Kampen bliver ikke genoptaget, skriver Melbourne City på Twitter.

Melbourne City melder, at holdets målmand Thomas Glover formodes at have fået en hjernerystelse som følge af de skader, han pådrog sig under fansenes optøjer.

Tilskuerne stormede banen, umiddelbart efter at Thomas Glover havde kastet en røggranat, der var landet nær hans mål, retur mod tribunen bag ham.

Her hoppede fasene bag Glovers mål over hegnet og invaderede banen.

Ifølge Daily Mail fik målmanden en skraldespand i hovedet. Det fremgår også af videomateriale fra kampen.

24-årige Thomas Glover, der har tre landskampe for Australien på cv'et, har siden modtaget behandling i holdets omklædningsrum, oplyser klubben på deres Twitter-profil.

Protest mod finale-handel

Tilskuerne havde i kampens 20. minut planlagt en protest mod den australske A-Leagues beslutning om at sende de næste tre store finaler til Sydney i en handel, der angiveligt løber op i små 50 millioner kroner.

Siden A-League startede i 2005 har klubberne selv skulle gøre sig fortjent til at være vært for finalen gennem deres præstationer, men de kommende tre sæsoner skal finalen om titlen for både mænd og kvinder spilles i Sydney.

Det betyder, at man i strid med traditionerne i Australien kan ende med at spille finalen på udebane, selvom man slutter øverst i tabellen.

A-League afvikles over 26 runder, inden de seks bedste mødes i en playoff-serie, som afsluttes med én finale for at vinde sæsonens mester. Det er de finaler, der de kommende tre sæsoner spilles i Sydney.

Sidste sæsons finale blev spillet i netop Melbourne, hvor Melbourne City tabte finalen til Western United - efter at have vundet grundspillet.