Vanvittige scener efter storkamp

Hvad der skulle have været en festlig aften, efter en 2-1-sejr over Boca Juniors, endte i det rene vanvid for en gruppe af San Lorenzos fans, der røg i totterne på politiet lørdag.

Da kampen var blevet blæst af, og fansene var begyndt at forlade stadion, blev de mødt af en politienhed uden for stadion.

Det var der flere af fansene, der ikke brød sig om, og der begyndte at opstå mindre tumult.

Hele situationen eskalerede, og politiet trak deres stave og slog på fans, der kom for tæt på. Det fik San Lorenzo-tilhængerne til at gå amok, og det hele endte i et regulært slagsmål, hvor politiet til sidst følte sig nødsaget til at skyde med gummikugler, der endte med at skade flere fans.

Det var dog ikke kun fansene, der kom til skade.

En fan kastede en genstand direkte i hovedet på en betjent fra kort afstand, mens andre betjente blev slået og sparket af de rasende fans.

Senere på aften skrev San Lorenzo et officielt statement ud på deres hjemmeside, hvor de fordømte politiets ageren overfor fansene.

'San Lorenzo fordømmer de voldelige handlinger fra politiet, der provokerede medlemmer, partnere og fans, som var på øst- og nordtribunen.'

'Klubben har indgivet en klage, så handlingerne begået af de involverede politibetjente kan blive analyseret og de tilsvarende sanktioner anvendes.' Skriver klubben.

San Lorenzo spillede sig med sejren op på en aktuel ottendeplads, mens Boca Juniors indtager en noget skuffende syvende plads efter syv runder i sæsonen.

