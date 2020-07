Vanvittigt dansker-show fortsætter

Bodø/Glimts fremragende sæsonstart fortsatte søndag.

Her tog det norske hold endnu en storsejr i Eliteserien, da Aalesund på egen bane blev kørt over med hele 6-1.

Bodø/Glimts imponerende stime af sejre har været godt hjulpet på vej af et par velspillende danskere i form af Kasper Junker og Philip Zinckernagel. Søndag var ingen undtagelse.

Her stod sidstnævnte således for to mål, mens den tidligere Sønderjyske-spiller også leverede to assister.

Zinckernagel åbnede målscoringen efter et lille kvarter og fulgte op ved senere at score til 5-1. I mellemtiden havde han næstsidste fod på bolden, da der blev scoret til 2-1 og 4-1.

Sejren var Bodø/Glimts syvende i lige så mange forsøg efter den forsinkede start på Norges bedste fodboldrække. Holdet topper selvsagt rækken med maksimumpoint og en utrolig målscore på 30-7.

Kasper Junker, der er topscorer i Eliteserien, var også på banen for Bodø/Glimt mod Aalesund, men kom altså ikke på måltavlen. Holdets tredje dansker, Sammy Skytte, blev skiftet ind med cirka en halv time tilbage.

AGF-lejesvenden Kasper Lunding blev matchvinder for Odds BK, der slog Viking 2-1.

