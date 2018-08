Var kammerater på landsholdet: Tysk stjerne i voldsomt angreb på Özil

Toni Kroos revser sin tidligere landsholdskammerat, Mesut Özil, for at tale nonsens omkring racisme i det tyske fodboldforbund

Det blev ikke pænt modtaget, da Mesut Özil for tre uger siden offentliggjorde sit bitre farvel til det tyske fodboldlandshold.

Özil gav som begrundelse, at han ikke følte sig ønsket af det tyske fodboldforbund, ligesom tyskeren med de tyrkiske rødder mente, at han var udsat for racisme og igennem en uretfærdig tur i mediernes vridemaskine efter det omdiskuterede billede med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Jeg er tysk, når vi vinder, men indvandrer når vi taber, skrev Mesut Özil blandt andet i sin skriftlige afsked på de sociale medier.

Nu hvor røgen ellers har lagt sig lidt, og fodbolden igen er noget, der hovedsageligt foregår på klubniveau, så puster den tyske landsholdsstjerne Toni Kroos igen til ilden.

Özil og Erdogan i en omdiskuteret foto-session. Foto: Presidential Press Service/Pool via AP

I et interview med Bild, der bl.a. er gengivet af The Guardian, kalder Kroos sin tidligere holdkammerats udtalelser om racisme for 'nonsens'.

- Mesut har opnået store ting med landsholdet, og som spiller fortjente han en bedre afsked, end den han fik. Men den måde, som han selv tog sin afsked på, var ikke i orden, siger Real Madrid-spilleren og fortsætter.

- De dele af hans udtalelser, som er korrekte, bliver desværre overskygget af en betydelig større andel nonsens. Jeg tror, han ganske udmærket ved, at der ikke findes nogen form for racisme omkring landsholdet og det tyske fodboldforbund, siger Toni Kroos, der i samme interview slår fast, at han står til rådighed for Tyskland frem mod EM-slutrunden i 2020.

Både Mesut Özil og Toni Kroos var en del af det tyske landshold, der i 2014 vandt VM-slutrunden i Brasilien.

