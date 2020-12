Vennen ved ikke, at Maradona er død

Carlos Bilardo ved stadig ikke, at Diego Maradona er død

En hel verden har siden sidste onsdag sørget over Diego Maradonas død, men selvom der nu er gået ni dage siden troldmandens bortgang, så er en af Maradonas venner stadig uvidende om den tragiske nyhed.

82-årige Carlos Bilardo, der var træner for Maradona, da Argentina vandt VM i 1986 er selv syg, og hans helbred frygtes at blive værre, hvis han får overbragt nyheden. Det fortæller ex-trænerens bror, Jorge Bilardo.

- Maradonas død er noget, der bliver skrevet om i fire, fem eller 20 dage, og det er svært at undgå, da Bilardo ser meget tv og ser mange fodboldkampe, siger broderen ifølge Marca.

Foreløbig har familien frakoblet tv'et fra tv-udbyderen, så Carlos Bilardo kun kan se Netflix.

Planen er at overbringe ham nyheden på så godt et tidspunkt som muligt.

- Jeg har talt med Oscar Ruggeri (også VM 86-spiller), og han skal mødes med to-tre andrer herrer for at se, hvordan Bilardo har det. Vi må se, hvordan han reagerer her, og hvad der sker, siger broderen.

Carlos Bilardo var landstræner for Argentina fra 1983 til 1990. Siden var han også træner for Sevilla, hvor han hentede Maradona til og også for Boca Juniors, hvor han også hentede Maradona til.

Bilardo var i slutningen af årtusindet landstræner for Guatemala og Libyen, inden han i 2004 stoppede trænerkarrieren efter et enkelt år som træner i hjemlandets Estudiantes.

Da Maradona blev landstræner i 2008 blev Bilardo samtidig udnævnt til en slags manager i forbundet, og de to har altid haft et tæt forhold.

Bilardo lider af den neurologiske sygdom Hakim-Adams-syndrom.

