Venter barn med ekskonens niece

For to år siden forlod den brasilianske superstjerne Hulk sin kone for kones niece. Nu venter Hulk og niecen et barn sammen

Fodboldstjernen Hulks kærlighedsliv kunne nok blive til en god sæbeopera. I hvert fald forlod den 35-årige brasilianske angriber i 2019 sin kone til fordel for konens niece Camila.

Nu venter parret, der sidste år blev gift, deres første barn sammen. Det fortæller Hulk på Instagram.

'Mit hjerte flyder over med så meget lykke, og jeg kan kun sige tak GUD. Vi glæder os allerede til at modtage dig, vi elsker dig ubetinget,' skriver fodboldspilleren på Instagram.

Imens det er første gang parret skal være forældre sammen, har Hulk, hvis borgerlige navn er Givanildo Vieira de Sousa, tre børn i forvejen fra sit tidligere ægteskab med ekskonen Iran Ângelo.

Hulk fejrede sit mål i weekenden med en hentydning til sit kommende barn. Foto: Washington Alves/Ritzau Scanpix

Som du nok kan forestille dig, er forholdet til ekskonen ikke det bedste. I sommer var Hulk også ude at svine ekskonen til på sociale medier.

- Mit ægteskab med Iran kom ikke ud af kærlighed eller af passion. Det var et uheld, at du blev gravid med Ian (red. parrets førstefødte søn), sagde Hulk dengang.

Hulk vendte tilbage til hjemlandet i januar for at spille for storklubben Atlético Mineiro efter at have spillet flere år i kinesisk fodbold. Angriberen har igennem karrieren spillet 49 kampe for det brasilianske landshold, hvor det er blevet til 11 mål.

De fleste herhjemme husker nok Hulk for hans tid i Porto og Zenit St. Petersburg, hvor brasilianeren scorede mål på samlebånd i de nationale ligaer og i Champions League.