Verdens bedste raser mod Messi: Gør nu noget!

Megan Rapinoe holdt sig ikke lige så kortfattet som sine mandlige kolleger, da hun modtog kvindernes Ballon d'Or mandag. I stedet brugte hun anledningen til at rejse skarp kritik af spillere som Messi, Ronaldo og Zlatan, som hun kalder for 'en del af problemet'

Der plejer ikke at blive rejst de store politiske mærkesager til France Footballs Ballon d'Or-uddeling, en som regel meget udramatisk og konform begivenhed, hvor fåmælte fodboldspillere i gallatøj takker deres familie og måske også Kristus for den hæder, de modtager.

Sådan blev det ikke den her gang. Den kvindelige vinder af statuetten for årets spiller, Megan Rapinoe, havde nemlig nogle frustrationer, hun gerne ville af med.

'Jeg udfordrer Christiano, Leo og Zlatan til at ytre sig: Hjælp os!' lader hun sig citere for i en overskrift hos France Football ifølge Aftonbladet.

'De engagerer sig ikke i noget som helst,' beklagede den 34-årige amerikaner sig. Hun mener, at fodboldens største koryfæer skal turde udtale sig om politik og kontroversielle emner.

Megan Rapinoe, der med sine sportslige triumfer, sit lilla hår og sine markante holdninger har gjort sig til en frontfigur i amerikansk identitetspolitik. Som regel som advokat for ligestilling, etniske mindretal og LGBTQ+-rettigheder samt at fordømme alt, hvad Trump laver. Kløften mellem en 'woke', lesbisk kvindestjerne med en fortid i amerikansk universitetsfodbold og topfodbold på det europæiske kontinent er uden tvivl til stede.

France Football spurgte hende derfor, om hun ikke af og til havde lyst til at skrige til eksempelvis Cristiano, Messi og Zlatan: Kom nu!

- Virkelig. Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, de siger noget, fordi de selv har været udsat for racisme, men hvem mere? Jeg udfordrer de her stjerner til at ytre sig! lød svaret fra verdensmesteren.

Megan Rapinoe modtager den gyldne støvle af FIFAs præsident Gianni Infantino efter USAs sejr ved kvinde-VM i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Orker det ikke længere

Efter bemærkningerne valgte France Football's journalist at spørge Rapinoe ind til, om ikke de mandlige stjerners tavshed, når det gælder det meste andet end fodbold, skyldes, at de alle kommer fra jævne kår. Det giver hun dog ikke meget for.

- Det gør kun tavsheden endnu mere uforståelig! Jeg bliver nogle gange vred og trist. Jeg tror, de tænker: 'Nu har jeg drevet det så langt fra, hvor jeg kom, nu vil jeg ikke gøre livet svært'. Men Herregud, svært hvordan? De har venner, søstre, kammerater, der er sorte eller homoseksuelle. De må vide, at mange lider under diskrimination. Så længe de ikke selv forfølges af abelyde som Sterling og Koulibaly, så kommer intet til at blive ændret, og de kommer til at være en del af problemet, fortsætter hun sin svada.

Hendes kritik kommer, efter en større debat er blusset op i kølvandet på flere hændelser, hvor spillere er blevet udsat for racistisk tilsvining fra lægterne, hvor særligt abelyde har været et populært retorisk middel.

Det engelske landshold har flere gange i forbindelse med nogle storsejre i Balkan-området mod Bulgarien og Montenegro været udsat for det, og også i Serie A har Inters Romelu Lukaku skullet lægge ører til lidt af hvert. Mario Balotelli oplevede for Brescia abelyde fra modstanderholdets fans og reagerede ved at udvandre fra banen.

Derfor har det været heftigt diskuteret, om det er alle spilleres pligt at sige fra, og om de udsatte spillere har ret og pligt til at forlade banen. Her mener Rapinoe, at det ville kunne gøre en enorm forskel, hvis Messi eller Ronaldo gav deres besyv med.

- Tænk, hvilken gennemslagskraft det ville have, hvis Christiano Ronaldo sagde: Der skal investeres flere penge i damefodbold, fortalte hun.

France Football byder ind med det hypotetiske eksempel, at Messi konfronteret med racisme fra fans også udvandrer fra banen.

- Det ville være enormt! Dommeren ville ikke vove at give ham et rødt kort, ikke til ham, den bedste spiller gennem tiderne. Jeg orker det ikke længere, når andre spillere bare trøster, siger hun.

