Verdens dummeste holdkammerat: Får rødt kort for at slå sin medspiller

Randers' kommende modstander i Europa League, Galatasaray, havde noget af en uheldig optakt, efter en af den tyrkiske storklubs spillere fik rødt kort for at slå en af sine egne medspillere

Det hænder, at en fodboldspiller har svært ved at styre temperamentet og slår ud efter en modspiller og dermed må tidligt i bad. Mere sjældent er det dog, at en fodboldspiller bliver udvist af dommeren for at slå sin egen medspiller.

Det skete dog mandag aften for Galatasaray-spiller Marcão, da det i anden halvleg i ligakampen mod Giresunspor slog klik for den brasilianske forsvarsspiller.

Helt skandaløst forsøger 25-årige Marcão først at nikke holdkammerat Kerem Akturkoglu en skalle og efterfølgende at sende et knytnæveslag lige i ansigtet på den 22-årige holdkammerat.

Det vides endnu ikke, hvad der gjorde brasilianske Marcão så sur på holdkammeraten. Galatasaray var ellers foran 2-0, da hændelsen skete, og desuden var storklubben en mand i overtal, da hjemmeholdet allerede havde fået et rødt kort i første halvleg.

- Han vil undskylde til alle

Efter kampen manede Galatasaray-træner, Fatih Tarim, dog til besindighed, men træneren forventede også en undskyld fra Marcão.

- Marcão vil til at starte med undskylde til Kerem, holdet, fansene, tyrkisk fodbold og alle andre, sagde Fatih Tarim til klubbens hjemmeside efter kampen og fortsatte:

- Men lad os heller ikke dræbe ham, vi har set mange af den slags episoder andre steder, også her, og vi har fundet ud en løsning alle gange.

Træneren fortalte desuden, at klubben vil tale om, hvad konsekvensen for den brasilianske forsvarsspiller skal være.

Galatasaray, der i sidste uge købte danske Victor Nelsson i FCK, skal torsdag en tur til Randers, hvor den tyrkiske storklub skal møde Randers FC i det første opgør i den afgørende playoff-runde inden gruppespillet i Europa League.