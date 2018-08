Verdens hurtigste mand kæmper for fodboldkarrieren i ny klub

Usain Bolt havde tirsdag første træningsdag i den australske klub Central Coast Mariners. Han håber at kunne spille sig til en kontrakt i klubben og er klar til at modbevise sine kritikere

Lynet er tilbage - og nu med bold.

Verdens hurtigste mand, Usain Bolt, vil overbevise verden om, at han kan andet end at løbe stærkt.

Den 31-årige jamaicaner drømmer om at blive professionel fodboldspiller og startede tirsdag sin prøvetræning i Central Coast Mariners, der til daglig spiller i den australske A-League.

Der er ikke sat tid på, hvor længe Bolts prøvetræning skal vare, men han er indstillet på at blive længe i den australske klub i kampen for en kontrakt.

- Jeg har ikke sat nogen mål for mig selv … jeg vil bare arbejde hårdt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente, men jeg er her for at presse mig selv og lære så meget som muligt, sagde Usain Bolt ifølge One Football på en pressekonference efter sin første træning.

Humøret var højt hos Bolt, da han trænede for første gang i Australien. Foto: Steve Christo/AP

Den ottedobbelte OL-vinder, der stoppede sin atletikkarriere for et år siden, fortalte, at han havde afvist muligheder i Spanien og Frankrig på grund af sprogbarrieren.

Bolts interesse for fodbold er velkendt, og hans ønske om selv at blive fodboldspiller stor. Og han er ifølge eget udsagn ikke bare hurtig med benene, han er også hurtig til at lære.

Usain Bolt var som dreng målmand, men håber, at nogen kan bruge hans hurtighed fremme på banen. Og han har allerede fortalt træner Mike Mulvey, hvor han gerne vil spille.

- Jeg har givet udtryk for, at jeg er okay på kanten, og jeg er god som centerforward. Men når alt kommer til alt, så vil træneren fortælle mig, hvor jeg skal spille.

- Træneren har forklaret, at der ikke vil være særbehandling. Men jeg vil også bare behandles som en af drengene, som en fodboldspiller. For det er, hvad jeg gerne vil være, sagde Usain Bolt, der godt er klar over, at han skal overbevise mange skeptikere:

- Folk vil sige meget om mig, men jeg vil modbevise dem.

Da Usain Bolt lørdag ankom til Australien, var interessen naturligvis enorm. Foto: Rick Rycroft/AP

Central Coast Mariners-træner, Mike Mulvey, glæder sig over sine nye prøvespiller, der i hvert fald har fået placeret klubben på fodboldkortet og givet masser af omtale.

- Vi er meget begejstrede over, at han har valgt vores klub for at forfølge sin ambition. Men vi behøver ikke træffe en beslutning i morgen eller i overmorgen, sagde Mulvey på pressekonferencen og tilføjede, at Bolt muligvis kunne være klar til en kamp 31. august.

- Jeg vil arbejde hårdt, og så er det op til træneren, om han ønsker at bruge mig, lød det fra Usain Bolt på det velbesøgte pressemøde.

