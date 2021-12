Verdens rigeste fodboldspiller klar for ny klub

Når man er nevø til sultanen af Brunei, hvis formue anslås til et par hundrede milliarder kroner, så er der råd til at slå et par skæverter i jagten på den rigtige karriere.

Nevøen Faiq Bolkiah vil gerne være professionel fodboldspiller og har blandt andet været på akademi i Southampton, Chelsea og Leicester.

Uden held.

Senest forsøgte Faiq Bolkiah sig i portugisiske Marítimo, men uden at have spillet en eneste kamp for klubben, rykker han videre.

Fremover skal den 23-årige fodboldspiller slå sine folder i Chonburi FC, som spiller i den bedste række i Thailand. Eller for The Sharks, som de kaldes.

- Det er spændende for holdet at have spillere fra hele verden, som rammer nyhederne. Han er den rigeste fodboldspiller i verden. Han er søn af Jeffrey Bolkiah, Sultan Hasnal Bolkiah fra Brunei-dynastiets yngste søn. Men det er uden for banen, siger Chonburi FC-manager Sasit Singtothong til klubbens hjemmeside.

- Vi kan mærke, at han er professionel. Han ønskede ingen særlige privilegier ud over dem, som professionelle fodboldspillere får. Han vil være et godt kort for os angrebsmæssigt, og han har masser af erfaring fra England, siger manageren.