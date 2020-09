Verdens rigeste spiller skifter klub

Lønforhandlingerne har næppe taget lang tid.

22-årige Faiq Bolkiah, der er verdens rigeste fodboldspiller, har skiftet Leicesters U23-hold ud med Marítimo i en den bedste portugisiske række.

Ham og familien skulle være god for - og hold nu fast - 180 mia. kr. Dermed slår de med længder Cristiano Ronaldo og Lionels Messis formuer til sammen.

Det skriver flere medier - heriblandt engelske The Sun og 90 min samt svenske Expressen.

Forklaringen på den enorme rigdom?

Bolkiah er nevø til Hassanal Bolkiah, der er overhovedet i sultanatet og det olierige land Brunei på øen Borneo i Sydøstasien.

Faiqs far, Jefri Bolkiah, har naturligvis også fået glæde af de mange penge. Han skulle have brugt omkring 100 mio. kr. på sin 50 års fødselsdag, hvor han hyrede Michael Jackson ind til en privatkoncert.

Faiq Bolkiah jubler over skiftet til Marítimo, der i seneste sæson sluttede på 11. pladsen Primeira Liga.

- Jeg er meget glad for at være her og for at have taget denne beslutning.

- Det er det bedste sted at fortsætte min fodboldkarriere, siger han til klubbens hjemmeside.

