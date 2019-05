Verdens tyndeste straffespark?

Hvis fans af Abu Dhabi-klubben Al Jazira savner brugen af VAR i de Forenede Arabiske Emiraters bedste række, er det ganske forståeligt.

Torsdag spillede Al Jazira hjemme mod lokalrivalen Al Wahda, og efter omtrent en halv times spil opstod der en tvivlsom straffesparks-situation, da Al Wahdas Mohammed Barqesh lod sig falde i hjemmeholdets straffesparksfelt på en facon, som hverken Neymar eller Salah kunne have gjort meget flottere.

Det takserede kampens dommer til et straffespark, der blev køligt omsat til en 2-0-føring af argentinske Sebastian Tagliabue.

Kampen endte med et 1-3-nederlag til hjemmeholdet, og der er nu kun et point mellem Al Jazira og Al Wahda på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen i ligaen.

