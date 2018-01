Verdensstjerne dømt for gruppevoldtægt: Nu skriver han ny kontrakt

Tyrkiske Sivasspor har givet Robinho en kontrakt, selv om brasilianeren for nyligt blev idømt ni års fængsel for gruppevoldtægt

Da Robinho i fjor blev idømt ni års fængsel for sin medvirken til en gruppevoldtægt i Milano i 2013, troede de fleste nok, at det var slutningen på brasilianerens fodboldkarriere.

Men der skal åbenbart mere til for at afskrække den tyrkiske klub Sivasspor.

Süper Lig-klubben oplyser nemlig til avisen Fanatik, at man har sikret sig den 33-årige Robinho, der har spillet 100 kampe for Brasiliens fodboldlandshold, på en aftale, som løber halvandet år frem.

Robinho İle Prensipte Anlaşmaya Varıldı



Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığınızda Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas'ta olacak.



Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.https://t.co/CUMw1lhf2l pic.twitter.com/rgIln4pF0W — Sivasspor (@SivassporKulubu) 22. januar 2018

Fængsling ikke effektueret

Den tidligere Real Madrid-, Manchester City- og AC Milan-stjerne har senest været aktiv i hjemlandet for Atletico Mineiro.

Robinho har hele tiden nægtet sin uskyld i voldtægtssagen, men ikke desto mindre var fodboldspilleren en af i alt seks mænd, der er blevet dømt i sagen, hvor en 22-årige albansk kvinde blev voldtaget på et diskotek.

Forbrydelsen fandt sted, mens Robinho spillede i AC Milan.

Når brasilianeren overhovedet kan spille fodbold for Sivasspor, er det fordi, der i Italien er flere muligheder for at anke, og derfor er fængslingen ikke effektueret, før ankeprocessen er forbi. Der er med andre ord fortsat mulighed for, at Robinho ikke skal bag tremmer i ni år.

Infight med Gravesen

Robinho har været forbi flere europæiske storklubber, men mange danske fodboldfans husker måske brasilianeren, fordi han røg i de manglende totter på Thomas Gravesen i deres fælles Real Madrid-tid.

Siden skiftede han fra Real Madrid til City i 2008, og det var en af datidens største handler med en overgangssum på omkring 300 millioner kroner.

Graver og Robinho røg i flæsket på hinanden i Real Madrid. Boksekampen endte med et bad til begge kamphaner. Arkivfoto: AP Photo/Diario AS, Felipe Sevillano

