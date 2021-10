Verdensstjerne står frem: Blev misbrugt seksuelt

Det er barske sager, som Patrice Evra beskriver i sin nye bog ‘I Love This Game’.

Her skriver den tidligere franske landsholdsspiller bl.a., at han som 13-årig blev misbrugt seksuelt af sin lærer.

Det fortæller Manchester United-legenden om i et stort interview med The Times.

The Times har også fået lov til at bringe et uddrag af bogen, hvor Evra beskriver den traumatiske periode, hvor han boede hjemme hos den lærer, der endte med at misbruge ham.

- Jeg kan se nu, at han forsøgte at groome mig. Han lod mig spille Nintendo. Han hjalp mig med mine lektier og lavede lækker mad til mig. Og så forsøgte han at misbruge mig, skriver Patrice Evra og fortsætter.

- Jeg sagde til min mor, at jeg ikke ville bo hos ham længere. Jeg gav ingen grund. Han spurgte ikke engang, hvorfor jeg ville væk. Han vidste det godt. Den sidste nat i hans hus, da han vidste, jeg skulle hjem, da lykkedes det ham. Han tog min penis i munden, skriver Patrice Evra i sin selvbiografi.

Patrice Evra nåede 81 landskampe for Frankrig og var en stor stjerne i bl.a. Manchester United, Monaco og Juventus. Han indstillede karrieren i 2019. Foto: Laurent Cipriani/Ritzau Scanpix

Den forhenværende fodboldstjerne har aldrig fortalt sin historie før nu. Han har ikke haft modet.

Da Patrice Evra spillede i Monaco som 24-årig tog politiet kontakt til ham, fordi nogle andre børn havde klaget over læreren.

Evra løj og sagde, at han aldrig havde oplevet nogen usædvanlig opførsel fra læreren. Han var bange for reaktionerne, fordi han var en verdenskendt fodboldspiller.

- Jeg har levet med den løgn i mange år nu. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg fortryder, lyder det fra den nu 40-årige Patrice Evra.

I det store interview med The Times fortæller Patrice Evra, at han først for et par uger siden fortalte sin mor om hændelsen.

- Det var et kæmpe chok for hende. Hun var fyldt med vrede. Han bad mig om at undlade det fra min bog, men jeg sagde til hende, at det ikke længere handler om mig. Det handler om andre børn, der har været udsat for det samme. Det forstod hun, siger Patrice Evra og fortæller videre, at han længe har følt sig som en kujon for ikke at stå frem.

Patrice Evra fortæller i sin ny bog om den hårde barndom, hvor han blev udsat for et seksuelt overgreb. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Det var Evras danske forlovede, Margaux Alexandra, der hjalp franskmanden til at finde modet til at stå frem. Parret er i år blevet forældre til en lille dreng.

Den franske stjerne har to børn fra sit tidligere ægteskab med Sandra Evra.