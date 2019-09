Verdensstjernen chokerer igen

Sydafrikaneren Caster Semenya kan være på vej til et overraskende skifte fra atletik til fodbold.

I hvert fald skriver fodboldklubben JVW FC på sin hjemmeside, at den har skrevet kontrakt med Semenya.

- Jeg er taknemmelig for at få den mulighed her, og jeg sætter pris på den kærlighed og støtte, jeg allerede har fået fra holdet. Jeg ser frem til den nye rejse, og forhåbentlig kan jeg bidrage så meget som muligt til klubben, siger hun.

28-årige Semenya spillede fodbold som ung, så sporten er ikke fremmed for hende. I sin professionelle karriere er hun dog kendt fra atletik, hvor hun har vundet flere guldmedaljer ved både VM og OL.

Sydafrikaneren har været i fokus i store dele af 2019, fordi hun er hovedperson i en sag mod Det Internationale Atletikforbund (IAAF).

IAAF har indført en regel om, at kvindelige mellemdistanceløbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nu vender Semenya blikket mod fodboldbanerne. Foto: Philippe Wojazer / Ritzau Scanpix.

Sagen er blevet behandlet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som trods bekymring besluttede at acceptere IAAF's retningslinjer i maj.

Semenya og Sydafrikas Atletikforbund (ASA) valgte at anke dommen, som havnede hos Den Schweiziske Forbundsdomstol. Her blev reglen først suspenderet, men siden blev den midlertidigt genindført.

Af samme årsag kan Semenya ikke deltage ved VM i Doha, der afvikles fra 27. september til 6. oktober.

Nu vender hun blikket mod grønsværen, men hun må ikke komme på banen i 2019-sæsonen, da hun ikke er registreret i ligaen.

Semenyas debut kan derfor først ske i 2020, meddeler klubben. Indtil da træner hun med holdet.

