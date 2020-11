'Vi kan købe Ronaldo'

Paris Saint-Germain er en af de få klubber, der har pengene til at hente Cristiano Ronaldo. - I PSG er der kapacitet til at håndtere coronakrisen, siger sportsdirektør Leonardo

Hvis Ronaldo bliver træt af Juventus, er han velkommen i Paris.

Den franske storklub Paris Saint-Germain har allerede nogle af verdens største stjerner, men der er altid plads til en til, og sportsdirektør Leonardo siger, at man skal være klar til det uventede.

Ronaldo har vundet ligaen i England, Spanien og Italien, men den 35-årige portugiser virker langt fra fodboldmæt, og PSG er en af de få klubber, der rent faktisk har råd til at hente Ronaldo.

- I dag i fodbold ved man aldrig. Hvis Cristiano Ronaldo i morgen vågner op og siger 'jeg vil gerne spille et andet sted', hvem kan så købe ham? Det er en lukket cirkel - og PSG er i den cirkel.

- Som altid er der muligheder, situationer. Vi må forberede transfervinduet, og det er, hvad vi gør. Vi har vores prioriteter, vores lister, men det uventede kan ske, siger Leonardo til PSG TV.

Paris' sportsdirektør Leonardo har store ambitioner. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Der har den seneste tid været rygter om, at Juventus gerne vil af med Ronaldo for at lette den økonomiske byrde.

Han er med afstand den spiller i Serie A, der hæver den højeste løn.

Det er man naturligvis klar over i Paris Saint-Germain, men pengene er tilsyneladende ikke noget problem i den franske hovedstad.

- I PSG er der kapacitet til at håndtere coronakrisen, mens det kan være sværere i andre klubber. Ambitionerne her er altid enorme, siger sportsdirektør Leonardo.

Ronaldos aftale med Juventus løber frem til sommeren 2022.

