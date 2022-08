Vil have brandvarm dansker: Nyt millionbud afvist

Den tidligere FC København-angriber Rasmus Højlund er kommet på blokken flere steder i Europa, og nu ser særligt én klub ud til at have kastet sin kærlighed på den 19-årige Sturm Graz-bomber.

Atalanta.

Tidligere på dagen kunne det hollandske medie Het Nieuwsblad berette om italienernes første bud på det unge danske stjerneskud. Et bud, der blev afvist af Højlunds østrigske arbejdsgiver.

Men nu kan Ekstra Bladet fortælle, at Atalanta ikke uden videre har tænkt sig at give op. Klubben har således sendt et nyt bud af sted på U21-landsholdsspilleren, der må siges at have mål i støvlerne for tiden.

Rasmus Højlund har gjort kometkarriere i udlandet og kan inden længe være på vej videre. Foto: Erwin Scheriau/Ritzau Scanpix

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Serie A-klubben budt hele 12 millioner euro svarende til knap 90 millioner kroner for at få den 192 centimeter høje angriber til Støvlelandet.

Sturm Graz har dog i første omgang afvist det forhøjede bud, da man mener, det er for tidligt at sælge den danske målmager, der er gået hen og blevet lidt af en fandarling i det østrigske.

Den belgiske mesterklub, Club Brugge, og Premier League-klubben Sourthampton er ifølge Ekstra Bladets oplysninger også fortsat i spil om at sikre sig Højlunds underskrift, men de er på nuværende tidspunkt ikke lige så langt i processen som Atalanta.

Det er ikke mere end et par uger siden, at den målfarlige angriber åbnede op for et sommerskifte i et interview med Ekstra Bladet:

- Jeg er ikke bleg for at sige, at et skridt op også kunne være spændende - selvom jeg er tilfreds, hvor jeg er, og jeg er sikker på, at jeg sagtens kan udvikle mig endnu, endnu mere og blive endnu, endnu bedre i Sturm Graz, sagde han blandt andet.

Rasmus Højlund fik aldrig det gennembrud i hjerteklubben, som han havde håbet på. Nu bomber han i udlandet i stedet. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Højlund skiftede til Sturm Graz i januar og har ikke set sig tilbage siden.

I 20 kampe er det indtil videre blevet til imponerende 12 mål. Bare i denne sæson er Rasmus Højlund noteret for tre mål i fire kampe i den bedste østrigske række.

Sturm Graz betalte omkring 18 millioner kroner for Rasmus Højlund og står derfor til at kunne tjene en solid skilling, hvis de skulle ende med at sige ja til Atalanta eller en af de andre bejlere.

Den danske teenager har kontrakt med Sturm Graz frem til sommeren 2026.

