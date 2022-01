Vil ikke finde sig i det: - Falske rygter

Med tastaturet som våben har han lanceret et frontalt angreb mod de mennesker, der tvivler på ham.

32-årige Pierre-Emerick Aubameyang har forladt den gabonesiske landsholdslejr uden en eneste kamp under bæltet.

På grund af sundhedsmæssige årsager vender angriberen hjem til Arsenal, og her venter der en nærmere undersøgelse af hans hjerte, som ifølge den officielle forklaring fra Gabon var grunden til, at han ikke kan deltage i turneringen.

Problemerne er angiveligt opstået, efter han har været smittet med coronavirus.

Da det gabonesiske fodboldforbund offentliggjorde beslutningen om at lade ham rejse hjem, vakte det furore på sociale medier. Mange spekulerede nemlig i, om det skyldtes disciplinære problemer.

Men det skal man ifølge Aubameyang skyde en hvid pil efter.

- Vi har nogle problemer, som er komplicerede at løse selv, og så er der alle de her rygter, der bliver kastet ind i det. For at gøre det kort - vi har et helbred, vi skal tage os af.

- Jeg kommer ikke til at tale om de her falske rygter, og jeg håber inderligt, at holdet når så langt som muligt, skriver han i en såkaldt 'story' på sin Instagram-profil og henviser til Gabon.

Landsmændene Mario Lemina og Axel Meye er også sendt tilbage til deres respektive klubber med den samme forklaring, som Gabon gav. Førstnævnte har også været ude med riven på sin Instagram.

- Jeg kommer slet ikke til at kommentere de løgne, som kun er til for at gøre skade, lyder det blandt andet.

Tirsdag har han endvidere oplyst, at han trækker sig endegyldigt fra landsholdet i en alder af bare 28 år.

Artiklen forsætter under billedet..

Aubameyang har scoret fire mål i Premier League i denne sæson. Foto: Phil Noble / Ritzau Scanpix.

Turbulente tider

I flere sæsoner var Aubameyang en stor stjerne i Premier League og en central del af Arsenals offensiv med stribevis af scoringer.

Det gjorde ham også til kaptajn i klubben.

Men det er et ansvar, han ikke længere har. Manager Mikel Arteta flåede nemlig anførerbindet af ham i midten af december, da angriberen havde forbrudt sig mod klubbens interne regler.

Siden fik han ikke lov til at træne med førsteholdet, og han missede fem kampe for London-klubben, inden han drog til det afrikanske mesterskab.

Ifølge The Guardian er Arsenal i tvivl om hans fremtid i den klub, han har repræsenteret siden 2018.