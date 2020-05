Vil redde gammel klub med kæmpe millionbeløb

Coronakrisen har kostet dyrt for adskillige klubber, der har måttet ty til nedsatte lønninger og andre kneb for at undgå konkurser.

Den belgiske klub Standard Liege var i økonomisk uføre allerede før krisen, og nu er klubben kommet så langt ud, at den beder om penge fra deres tidligere profil Marouane Fellaini ifølge Reuters.

Mediet beretter også, at en anden tidligere klub- og landsholdsprofil Axel Witsel allerede har sendt en økonomisk redningskrans i klubbens retning i form af 11 millioner kroner.

Men den har kun halvt så stor størrelse som den, Fellaini står klar med nu.

Fellaini skulle nemlig være klar til at komme klubben til undsætning med en donation på 2,6 millioner pund, svarende til godt 22 millioner kroner, skriver Daily Mail.

Den store belgier har været en stor del af landets succes de senere år. I 2019 stoppede han dog på landsholdet. Foto: Toru Hanai/Ritzau Scanpix

Skal købe klubbens hjemmebane

8. april blev Standard Liege frataget deres ligalicens som følge af deres manglende betalinger til klubbens spillere. Desuden blev der fra ligaens side sået tvivl om, hvorvidt klubben er i stand til at betale for deres eget stadion.

Det er her, de tidligere profiler med varierende hårpragt kommer ind i billedet.

Planen fra klubbens side er nemlig at få spillerne til at købe klubbens stadion og så leje det ud til klubben.

Om det er nok til at redde klubben fra samme skæbne som Preben Elkjærs tidligere klub Lokeren, er ikke til at sige, men hos Standard Liege er man overbeviste om, at det er nok til at forblive økonomisk solvente.

Fellaini er med sine 87 landskampe for Belgien på top 10 over spillere med flest kampe for landsholdet. Sidste år indstillede han dog landsholdskarrieren.

Han tørnede ud for Standard Liege fra 2006 til han i 2009 startede sine ti år i Premier League hos Everton. I dag frister han en tilværelse hos kinesiske Shandong Luneng Taishan.

I den kinesiske liga var han den første spiller, der blev testet positiv for coronavirus. Det kan du læse mere om her.

