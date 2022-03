Vil slette legenden fra alt

144.

Så mange kampe har ukrainske Anatoliy Tymoschuk spillet for sit landshold.

Men de kampe kan snart været slettet, sammen med de titler han har vundet for Ukraine.

Det ukrainske fodboldforbund vil nemlig tage det hele fra ham, fordi han ikke har været ude og tage afstand fra Ruslands invasion af Ukraine.

Oven i det arbejder han stadig som assistenttræner for sin gamle klub, Zenit Skt. Petersborg, hvilket fodboldforbundet også finder dybt problematisk.

Det har de skrevet i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

'Siden Ruslands militære aggressioner mod Ukraine har tidligere kaptajn for det ukrainske landshold Tymoschuk ikke lavet nogen offentlige udmeldinger og heller ikke stoppet sit samarbejde med en klub fra den angribende part,' skriver de.

Som konsekvens vil de inddrage hans licens som træner, tage hans priser og titler fra ham samt fjerne ham fra det officielle register over ukrainske landsholdsspillere.

Anatoliy Tymoschuck har vundet flere titler for diverse klubber, men den største er Champions League med Bayern München i 2013. Foto: Fabrizio Bensch/Ritzau Scanpix

Færdig som legende

Atalantas ukrainske midtbanespiller, Ruslan Malinovskyi var sidste uge ude og sige, at Tymoschuk havde slettet sit eget eftermæle, fordi han ikke har sagt eller gjort noget for at vise støtte til hjemlandet.

- Det er 100% sikkert, at han ikke længere vil være (og aldrig vil blive) en ukrainsk fodboldlegende, skriver han i et tweet ifølge Daily Mail.

Tymoschuk er i øjeblikket den ukrainske spiller, der har spillet flest landsholdskampe.

Han har desuden spillet i klubber som Shakhtar Donetsk, Zenit og Bayern München.

Midtbanespilleren tilbragte to år i den tyske klub fra 2013-2015. Han lagde støvlerne på hylden i 2017 og har siden været en del af trænerstaben i russiske Zenit.

