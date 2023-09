Vild gæsteliste: Megastjerner strømmer til Messi-besøg

Los Angeles' største stjerner skulle ikke misse det, da Lionel Messi kom til byen.

Natten til mandag spillede Messis Inter Miami nemlig mod det lokale LAFC, og der var godt gang i stjerneparaden.

LeBron James, Leonardo di Caprio, Selena Gomez, Owen Wilson, Prince Harry og Meghan Markle, Nas, Magic Johnson, Tyga, Tom Holland, James Harden...

Ja, der manglede ikke prominente gæster på tribunerne.

Stjernen, som alle stjerner elsker

En anden, som også var til stede til kampen, var LAFC-ejer og stjerneskuespiller, Will Ferrell.

Han fortæller, at dét at få Lionel Messi på besøg, var noget af det vildeste, han har oplevet som ejer af klubben.

- Der er intet, der måler sig med det. Jeg er blevet kontaktet af folk i maj om at kunne se ham. Det er så fedt for MLS, LAFC og hele ligaen, sagde han til Apple TV's optaktsstudie.

- Det er en chance for drengene til virkelig at tage et skridt op i playoff-atmosfæren og sige, at selvom han er en af verdens bedste fodboldspillere, så er vi et af de bedste hold, lød det håbefuldt fra Ferrell.

Det endte bare ikke sådan.

LAFC led et nederlag på 1-3 til Inter Miami, hvor Messi stod noteret for to assists.

Messi hilser på skuespilleren Owen Wilson. Foto: Gary A. Vasquez/Ritzau Scanpix

Den italienske forsvarslegende fra LAFC, Giorgio Chiellini, som har oplevet lidt af hvert, måtte også smide beundrende ord Messis vej.

- Det her hold er det bedste, klart det bedste, jeg har mødt i MLS. Helt klart, siger han.

Dem, der drager til stadionerne for at se den største nogensinde udfolde sig på amerikansk jord, har også fået noget for pengene.

Lionel Messi har spillet 11 kampe og lavet 11 mål og fem assists for Inter Miami.

Men de har også skullet betale. Ifølge The Athletic kostede den billigste billet til LAFC-Inter Miami hele 800 dollars, svarende til lidt over 5500 kroner.