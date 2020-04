Vild plan: Her vil de bygge verdens største stadion

I Goungzhou, Kina er de gået i gang med at bygge det, der kommer til at blive verdens største fodboldstadion. Planen er, at kapaciteten kommer til at være på 100.000 tilskuere

Mens fodbolden ligger stille rundt om i verden, sparer de ingen tid i Kina.

I sidste uge påbegyndte de i Goungzhou byggeriet til det, der kommer til at være verdens største fodboldstadion, skriver flere internationale medier.

100.000 tilskuere kommer kapaciteten til at være på Goungzhou Evergrandes nye stadion, der skal stå færdigt i slutningen af 2022.

Til dagligt spiller de i den bedste kinesiske række, Super League.

Stadionbyggeriet forventes at komme til at koste mere end 11 milliarder danske kroner.

Sådan så det ud torsdag 16. april, da byggeriet til det nye stadion blev startet ved en kæmpe åbningsceremoni. Hundredevis af lastbiler holder klar til at starte på det store arbejde. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Det nye kæmpe-stadion er designet som en lotus blomst, da Goungzhau er kendt som værende Kinas 'blomster-by'.

- Evergrande Stadion vil blive til et verdensklasse vartegn på højde med Opera Huset i Sydney og Burj Khalifa i Dubai, og et vigtigt symbol for kinesisk fodbold til resten af verden, fortalte Xia Haijun, Præsident for ejendomsmægler konglomeraten Evergrande, ved åbningsceremonien af det nye stadionbyggeri.

Goungzhou Evergrande, der er forsvarende kinesiske mestre, spiller lige nu på Tianhe Stadion i Goungzhou, der har plads til 60.000 tilskuere.

Det har indtil nu har været rigeligt med kapacitet til klubbens kampe, de de i sidste sæson havde et tilskuergennemsnit på 46.000.

Xia Haijun afslørede også at Evergrande-konglomeraten planlægger at bygge fem stadions mere i Kina, der skal have en kapacitet på mellem 80 og 100.000 tilskuere.

Det nye Goungzhou stadion vil lige akkurat blive verdens største fodboldstadion.

FC Barcelonas hjemmebane Camp Nou kan lige nu rumme lidt over 99.000 tilskuere.

Titlen som verdens største stadion vil formentlig være en kortvarig fornøjelse, da Barcelona planlægger at udbygge Camp Nou, så der i fremtiden kan være plads til 105.000 tilskuere, når det catalonske storhold spiller.

Se flere billeder af stadionbyggeriet og planerne for udseendet nedenunder

Det var et stort anlagt pressemøde, der åbnede byggeriet i sidste uge i Goungzhou, Kina. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Hundredevis af lastbiler holdt på rad og række ved åbningen af det nye stadion. Byggeriet skal være med til at give kinesisk fodbold et bedre image internationalt. Foto: Evergrande Group/Ritzau Scanpix

Sådan skal verdens største stadion efter planen se ud, når det står færdigt i slutningen af 2022. Foto: Evergrande Group/Ritzau Scanpix

Stadionets design er udtænkt efter Goungzhous status som "Kinas blomsterby". Foto: Evergrande Group/Ritzau Scanpix

Stadionet kommer til at kunne skifte farve alt efter humøret hos styrmanden bag lyspulten. Foto: Evergrande Group/Ritzau Scanpix

Et kig indefor i det nye mega-stadion. Foto: Evergrande Group/Ritzau Scanpix

Åbningsceremoni for Goungzhou Evergrandes nye stadion. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Lasterbilerne holdt næsten sirligt side om side ved åbningsceremonien. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Se også: Dropper Brøndby - skifter til FCM

Se også: Bryder forbuddet: Superliga-spillere træner ulovligt

Se også: To Tottenham-spillere undskylder for coronakikser

Se også: Historisk skridt: Sælger ikonisk stadionnavn i kampen mod corona